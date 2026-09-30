(ANSA) - ROMA, 30 SET - In Italia, nel 2025, il 71% dei neonati sani e a termine è stato allattato esclusivamente al seno. A 2-3 mesi, tuttavia, la percentuale scende al 48% e a 4-5 mesi al 39%. Persiste, inoltre, una significativa differenza territoriale, con Nord e Centro che mostrano tassi più elevati rispetto a Sud e Isole. In occasione della Settimana Mondiale dell'Allattamento, che si celebra dall'1 al 7 ottobre, la Società Italiana di Neonatologia ribadisce il proprio impegno accanto alle famiglie.

L'assistenza ospedaliera alla coppia madre-neonato non può, infatti, prescindere dall'adozione delle pratiche postnatali che facilitano l'avvio dell'allattamento. È per questi motivi che, nel 2023, è nato il Progetto "Policy Aziendale per l'Allattamento" della SIN, con l'obiettivo di promuovere, proteggere e sostenere l'allattamento nei Centri di Neonatologia e di Ostetricia.

Ad oggi, hanno aderito al progetto 115 Punti Nascita (81 al Nord, 12 al Centro e 22 al Sud/Isole) e sono stati accreditati 65 "Punti Nascita per l'allattamento", che hanno raggiunto gli obiettivi richiesti per l'accreditamento, tra cui la definizione di un'appropriata policy aziendale, l'istituzione di un gruppo di lavoro aziendale dedicato all'allattamento, la pratica del rooming-in e del contatto pelle a pelle in Sala Parto. "La consapevolezza dei benefici dell'allattamento, da sola, non basta perché una madre riesca ad allattare. È necessario che possa contare su un sostegno concreto e continuativo: da parte della famiglia, ma anche, e in modo determinante, da parte dei professionisti e dei servizi sanitari", afferma Massimo Agosti, presidente SIN.

Con questa premessa è stato realizzato il Position Statement 2026 sull'Allattamento, che ha un duplice scopo. Il primo è orientare al sostegno dell'allattamento attraverso consulenze professionali individuali; il secondo è fare chiarezza sul fatto che le controindicazioni all'allattamento sono realmente rare, mentre sono frequenti le barriere e le difficoltà che possono ostacolarlo. (ANSA).

