(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Un test del sangue già approvato in Usa per confermare una diagnosi di Alzheimer in persone già con deficit cognitivi manifesti, può anche prevedere il rischio di sviluppare i sintomi dell'Alzheimer con un anticipo fino a dieci anni, in individui inizialmente asintomatici. Lo rivela uno studio condotto dai ricercatori del Mass General Brigham di Boston e pubblicato su Jama. I risultati sono stati presentati alla Conferenza Internazionale dell'Associazione Alzheimer in corso a Londra. Sebbene non sia ad oggi raccomandato per l'uso di routine in individui asintomatici, il test del sangue per la proteina p-tau217 si dimostra quindi promettente per la stima del rischio a lungo termine.

In pratica è emerso che gli anziani asintomatici con livelli molto elevati nel sangue di p-tau217, presentano un rischio stimato del 38% di sviluppare un deterioramento cognitivo entro cinque anni e fino al 78% in dieci anni. Il test del sangue ha fornito quindi importanti indizi sullo sviluppo futuro dei sintomi, che vanno oltre quanto offerto dalle scansioni cerebrali e dai test genetici. L'esame del sangue per p-tau217 ha recentemente ottenuto l'approvazione in Usa solo a scopo di diagnosi: non è rivolto alla popolazione generale, bensì solo a individui over-55 già indirizzati allo specialista e con problemi cognitivi. Il nuovo studio che ha coinvolto ricercatori di tre continenti, potrebbe estenderne il valore prognostico.

I ricercatori hanno raccolto dati provenienti da sei studi condotti in Nord America, Giappone e Australia. Gli studi includevano 2.684 anziani cognitivamente sani. I ricercatori hanno analizzato i campioni di sangue per determinare i livelli di p-tau217 ed eseguito scansioni PET all'inizio dello studio.

Hanno visitato annualmente i partecipanti per valutare la funzione cognitiva. Circa 478 partecipanti hanno sviluppato un deficit cognitivo. Livelli più elevati di p-tau217 all'inizio dello studio erano significativamente associati al deficit cognitivo. Gli individui con livelli iniziali molto elevati di p-tau217 presentavano un rischio del 38% di sviluppare un deficit cognitivo in cinque anni. Questo rischio aumentava con il tempo, raggiungendo il 78% in 10 anni. "Questo è un passo fondamentale per comprendere meglio cosa la p-tau217 possa rivelarci sul rischio di deterioramento cognitivo di una persona", afferma l'autrice principale Rachel Buckley. (ANSA).

