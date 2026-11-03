Prosegue per tutto il 2027 il programma di prevenzione promosso dal Gruppo Prada in collaborazione con Lilt-Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Arezzo e con il supporto dei medici dell'Idi-Irccs Istituto Dermopatico dell'Immacolata di Roma, con l'obiettivo di promuovere la salute e la cultura della prevenzione attraverso attività di screening dermatologico dedicate ai team member della squadra velistica di Luna Rossa e alle loro famiglie.

In occasione delle regate preliminari di settembre, l'Amministratore Delegato di Luna Rossa, Max Sirena, ha incontrato una delegazione di Lilt arezzo e Idi-Irccs presso il Circolo del Remo e della Vela Italia di Napoli - Yacht Club di rappresentanza del team - insieme al suo Presidente, Roberto Mottola di Amato. L'incontro è stato l'occasione per confermare la collaborazione in vista dell'America's Cup 2027 e confrontarsi su nuove opportunità per diffondere il messaggio della prevenzione, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio.

"Abbiamo fortemente voluto questo progetto - ha detto l'Avvocata Sabina Rossi, Presidente Lilt Arezzon - e oggi ci proponiamo di 'accompagnare' l'equipaggio di Luna Rossa e le famiglie, per tutto il 2027, in un programma di prevenzione della pelle. È una mission della Lilt pensare preventivamente alla salute, soprattutto, in ambito sportivo".

Marcello Giannico e Giovanni Di Lella- rispettivamente Direttore Generale di Idi Irccs e Direttore Unità di dermatologia chirurgica - hanno aggiunto di "essere onorati di mettere a disposizione degli atleti la tradizione e la competenza dermatologica che fa di questo ospedale una struttura leader nel settore".

Andrea Barbieri, nuovo coordinatore Lilt regione Toscana, ha inoltre sottolineato l'importanza della cultura della prevenzione ed il suo insegnamento, "soprattutto alle giovani generazioni".

