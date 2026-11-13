Una ciotola dell'acqua da riempire più volte del solito, la lettiera da pulire con maggiore frequenza, un cane che chiede di uscire continuamente o un gatto che sembra avere sempre fame. Gesti e abitudini che cambiano, talvolta in modo graduale, e che possono passare inosservati nella quotidianità. Eppure, dietro questi comportamenti potrebbe nascondersi un problema di salute da non sottovalutare: il diabete mellito, una malattia che può colpire anche cani e gatti.

Anche nell'animale ci sono segnali da non sottovalutare. Ad esempio se beve molto più del solito e urina più spesso e in quantità maggiori: per i cani possono aumentare le richieste di uscire, mentre per i gatti può essere necessario pulire la lettiera più spesso. Altro sintomo sono le richieste di cibo che diventano più frequenti e insistenti oppure se perde peso senza una ragione apparente. Per gli esperti è importante confrontarsi con il medico veterinario soprattutto quando questi sintomi si presentano insieme.

In occasione della Giornata mondiale del diabete del 14 novembre, Msd Animal Health accende i riflettori su una condizione ancora poco conosciuta quando riguarda gli animali da compagnia. Novembre, infatti, è anche il Pet Diabetes Awareness Month, il mese dedicato alla sensibilizzazione sul diabete veterinario.

Per quanto riguarda la prevenzione, il sovrappeso e l'obesità meritano particolare attenzione, soprattutto nel gatto: l'eccesso di peso, associato ad uno stile di vita sedentario, può favorire l'insorgenza dell'insulino-resistenza, aumentando il rischio di diabete. Un'alimentazione equilibrata, il controllo regolare del peso e un'attività fisica adeguata all'età sono quindi componenti importanti della sua salute, anche quando la diagnosi è stata formulata.

La gestione del diabete richiede infatti un percorso personalizzato, che può comprendere una terapia specifica, un'alimentazione adeguata e controlli periodici, sotto la supervisione del medico veterinario. Infine gli esperti ricordano che con una diagnosi tempestiva, un trattamento appropriato e un monitoraggio costante, la malattia può essere gestita e gli animali possono continuare a vivere una buona qualità della vita. (ANSA).

