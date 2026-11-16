Mentre tanti italiani sono allettati con febbre e raffreddore legati ai virus respiratori, la stagione influenzale deve ancora entrare nel vivo: in tre settimane si sono registrati circa 85mila casi. È il momento di vaccinarsi, ricordano i medici di famiglia, alle prese però conostacoli sul fronte delle forniture.La campagna vaccinale incontra difficoltà in almeno quattro Regioni, soprattutto per alcune tipologie di vaccino destinate a persone non anziane, tra cui i malati oncologici.

Sul fronte dei contagi, per ora, il quadro resta contenuto. Nei primi dati della sorveglianzaRespiVirNet dell'Istituto superiore di sanità(che da quest'anno non conta più solo le sindromi simil-influenzali ma tutte le infezioni respiratorie acute), dal 12 ottobre all'8 novembre sono stati stimati poco più di 1,7 milioni di casi, ma solo una quota limitata, in media il 5%, è riconducibile ai virus influenzali."Vediamo ancora pochissimi casi di influenza vera e propria, mentre la maggior parte delle infezioni è dovuta a Rhinovirus, che sono quelli responsabili del raffreddore comune, Adenovirus e Sars-Cov-2", spiegaAnna Teresa Palamara, direttore del Dipartimento di Malattie infettive dell'Iss. I dati, sottolinea, sono "in linea con quelli della passata stagione e non indicano situazioni di allarme. Ma in vista dell'aumento previsto, resta importante vaccinarsi, soprattutto se si appartiene alle categorie più vulnerabili".

Una valutazione condivisa dai medici di famiglia. "Lo stesso periodo dell'anno scorso aveva numeri in linea a quelli attuali e la circolazione è compatibile con un autunno mite e instabile. In questo contesto lanciare allarmi ingiustificati alimenta una sfiducia che poi ricade sulla vaccinazione stessa", osservaSilvestro Scotti, presidente della Federazione italiana di medici di medicina generale. Il picco dei contagi influenzali è atteso intorno ai primi di gennaio,ma intanto emergono difficoltà nell'approvvigionamento dei vaccini.

"Abbiamo ricevuto segnalazioni in particolare daPiemonte, Campania, Puglia e Marche", spiegaTommasa Maio, responsabile dell'Area Vaccini della Fimmg. Le criticità riguardano soprattutto alcune tipologie di vaccino destinate alle persone con meno di 60 anni affette da malattie croniche, tra cui pazienti oncologici, donne in gravidanza e malati rari. Dopo una prima fase della campagna partita regolarmente a metà ottobre, con la seconda tranche di consegne sono emersi problemi legati ai quantitativi acquistati dalle amministrazioni, ai ritardi nelle procedure di gara e nella distribuzione. "In alcuni studi medici le somministrazioni risultano quasi ferme e questo provoca un super lavoro con appuntamenti da rinviare o disdire e poi riprendere in seguito", spiega Maio. La situazione, "richiede un'accelerazione per garantire la disponibilità nelle prossime settimane". Tanto più che l'obiettivo è rialzare la percentuale di over 65enni vaccinati, scesa sotto il 50% nella passata stagione invernale.

Resta infine aperto il tema della copertura della rete di monitoraggio RespiVirNet. Per Scotti, "il numero delle sentinelle sul territorio non è ancora sufficiente a garantire una piena validazione statistica dei dati". L'Iss si dice pronto, dal canto suo, "a supportare tutte le iniziative per rendere sempre più forte questa essenziale rete di sanità pubblica". (di Livia Parisi)

