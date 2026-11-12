(di Manuela Correra) (ANSA) - ROMA, 12 NOV - Cyber team, ovvero unità operative attive sulla cybersicurezza, sistemi 'a doppio binario' che difficilmente possono essere 'bucati' da un attacco hacker, ma anche formazione specifica per gli operatori e, in caso di emergenze, appositi piani di evacuazione. Dopo gli attacchi hacker a supermercati e scuole nei giorni scorsi, sale la vigilanza in ospedali e aziende sanitarie. Il sistema, afferma all'ANSA il presidente della Federazione delle aziende sanitarie ed ospedaliere (Fiaso) Giuseppe Quintavalle, "è allertato e siamo preparati a fare fronte ad eventuali attacchi di questo tipo. Vogliamo quindi rassicurare i cittadini ed è attivo un coordinamento di 'squadra', anche con la Protezione civile e le prefetture, proprio per prevenire ed eventualmente contrastare i rischi derivanti da attacchi".

Il Sistema sanitario, spiega Quintavalle, "è consapevole delle criticità legate alla sicurezza informatica già dagli anni del Covid, quando si sono verificati attacchi informatici importanti. Nelle Asl la cybersecurity, dunque, è già da tempo una priorità, perchè tentativi di intrusione di vario tipo sono numerosi".

Innanzitutto, spiega, gli ospedali sono forniti di gruppi di continuità (UPS) che intervengono automaticamente in caso di blackout e garantiscono la continuità elettrica alle apparecchiature. Sono inoltre previsti precisi protocolli di sicurezza e protezione informatica europei e gli operatori sono formati anche rispetto alla minaccia di phishing. In caso di intrusione hacker esterna, le aziende hanno poi attivato piattaforme di alert h24 in grado di bloccare il flusso dei dati e delle informazioni.

Ed ancora: i sistemi di sicurezza comprendono - come nel recente caso dei frigoriferi per la conservazione del sangue in Francia - anche rilevatori manuali, non collegati alla rete e che quindi non possono essere 'bucati' dagli hacker, una sorta di 'doppio binario' per la sicurezza.

Oggi molte Asl, sottolinea Quintavalle, "utilizzano strategie avanzate di cybersecurity, con sistema di sicurezza definito iperconvergente". In pratica, si tratta di piattaforme di monitoraggio dettagliato di tutti i dispositivi connessi, che monitorano lo stato di sicurezza dei macchinari ospedalieri. Si tratta di sistemi spesso integrati con AI e Machine Learning, che analizzano il traffico di rete per prevenire gli attacchi prima che diventino critici. Identificano cioè pattern anomali e rispondono a potenziali minacce in modo automatico. Sistemi, rileva Quintavalle, che "assicurano il monitoraggio e la gestione degli incidenti, e facilitano l'analisi preventiva dei rischi e delle possibili vulnerabilità sia dei singoli devices medicali sia in correlazione al contesto di rete in cui essi operano".

Insomma, "la minaccia esiste, ma le aziende sanitarie stanno mettendo in campo strategie e sistemi mirati. Fondamentale però - conclude il presidente Fiaso - è anche il lavoro di squadra, e la definizione di regole chiare e catene di comando precise, proprio come nel caso dei piani di evacuazione. La cybersicurezza è cioè una priorità da realizzare insieme in modo integrato". (ANSA).

