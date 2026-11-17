(di Antonino Michienzi) (ANSA) - ROMA, 17 NOV - Le infezioni dovute a microbi resistenti agli antibiotici continuano a essere una delle più grandi minacce alla salute pubblica. Nel 2021 sono stati oltre 4,7 milioni i decessi associati nel mondo ai patogeni resistenti ai farmaci, mentre nel 2023 circa un'infezione batterica su sei confermata in laboratorio è risultata resistente agli antibiotici. Sono alcuni dei dati richiamati dall'Organizzazione Mondiale della sanità in occasione della Settimana mondiale di sensibilizzazione sull'antimicrobico-resistenza (18-24 novembre).

Secondo l'Oms, sebbene negli ultimi dieci anni il numero di Paesi dotati di piani nazionali contro l'antibiotico-resistenza sia più che raddoppiato, passando dai 79 del 2017 agli attuali 173, soltanto il 22% dispone delle risorse necessarie per attuarli concretamente. "Il fatto che la maggior parte dei paesi ora abbia piani è una grande notizia", ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Ma un piano non realizzato non aiuta nessuno". Le criticità sono molte: solo il 63% dispone di linee guida sull'uso appropriato degli antibiotici e appena il 36% dei Paesi conta su un laboratorio di riferimento nazionale. Senza la capacità diagnostica, sottolinea l'Oms, ci si muove alla cieca: "aumenta il rischio che ai pazienti vengano prescritti antibiotici inefficaci o non necessari" o che "le infezioni resistenti e i focolai passino inosservate".

L'Italia è tra i Paesi più colpiti dall'antibioticoresistenza: la Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) ha ricordato che nel nostro Paese si registrano oltre 10mila decessi ogni anno attribuibili a infezioni da batteri resistenti agli antibiotici, pari a circa un terzo del totale europeo. Molto alto è anche il consumo di antibiotici: con 22,3 dosi giornaliere di antibiotici ogni mille abitanti nel 2024, l'Italia ha valori di circa il 10% più alti rispetto alla media Ue. "Quasi quattro italiani su dieci hanno ricevuto almeno una prescrizione antibiotica nel corso dell'anno. Preoccupa inoltre il ricorso agli antibiotici ad ampio spettro, utilizzati in Italia circa il doppio rispetto alla media europea", afferma Marianna Meschiari, membro del Comitato esecutivo Simit-Antimicrobial Stewardship.

Sul fronte epidemiologico, l'Istituto Superiore di Sanità segnala che si colgono segnali di miglioramento anche se i dati indicano che la circolazione di patogeni resistenti agli antibiotici resta alta. Ai patogeni che da tempo circolano in Italia, inoltre, se ne aggiungono di nuovi: a febbraio l'Iss ha confermato la presenza di un ceppo di Streptococcus agalactiae resistente alla penicillina, l'antibiotico di prima linea utilizzato sia per la terapia delle infezioni invasive sia per la profilassi antibiotica intra-partum. Il batterio è stato inserito di recente tra i patogeni a priorità media dall'Oms e la sua diffusione potrebbe mettere a rischio le fasce più fragili della popolazione e i neonati.

"Contrastare le resistenze necessita di molte azioni integrate che includono sorveglianza, ricerca, politiche sanitarie, sviluppo di nuove strategie diagnostiche preventive e terapeutiche", dice Anna Teresa Palamara che dirige il dipartimento Malattie Infettive dell'Iss.

Importante, però, anche un aumento della consapevolezza nella popolazione. A questo punta un'iniziativa della Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (Fadoi) che il 18 novembre porterà in 24 scuole superiori lezioni e laboratori sull'antibiotico-resistenza. "I ragazzi sono i cittadini di domani e possono diventare già oggi straordinari ambasciatori di salute all'interno delle loro famiglie", afferma il presidente Fadoi Andrea Montagnani. (ANSA).

