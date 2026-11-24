(di Lorenzo Sivilli) (ANSA) - ROMA, 24 NOV - Sanofi mette a segno un operazione da 41 miliardi di dollari, attraverso un accordo per l'acquisto della Insmed. Una mossa con cui il gruppo farmaceutico francese punta a rafforzarsi nell'area terapeutica della malattie respiratorie e dell'immunologia e che si riflette in Borsa, con il titolo che balza del +9,7% a 93,58.

L'operazione prevede il pagamento di 175 dollari per azione Insmed in contanti e dovrebbe concludersi entro il primo semestre del 2027 con un "impatto positivo" sugli utili per azione entro la fine del 2028. Secondo l'amministratrice delegata di Sanofi Belen Garijo, l'acquisizione rappresenta "un importante passo strategico". "Insmed - ha infatti spiegato - si basa sulla nostra già consolidata presenza nel settore delle malattie respiratorie grazie al suo portafoglio altamente differenziato, alla solida base scientifica e al comprovato successo commerciale" e "insieme abbiamo l'opportunità di consolidare questi risultati, raggiungere un numero maggiore di pazienti a livello globale e rafforzare la nostra leadership in patologie con significative esigenze mediche insoddisfatte".

Nel dettaglio, l'acquisizione comprende due farmaci di Insmed già in commercio, ovvero Brinsupri e Arikayce, insieme a un programma clinico sperimentale. Secondo Bloomberg, l'obiettivo del gruppo è quello di assicurarsi accordi che garantiscano che l'azienda sia almeno in parte protetta dalla perdita di esclusività del farmaco di punta Dupixent, che inizierà a perdere la protezione brevettuale tra cinque anni. Nel terzo trimestre dell'anno il farmaco ha infatti superato i 5,6 miliardi di euro di ricavi, registrando un aumento del 34,8%.

Quanti ai farmaci di Insmed, Brinsupri ha generato ricavi per 1,1 miliardi di dollari dal lancio, avvenuto nell'agosto 2025, e il 30 settembre, mentre le vendite di Arikayce hanno raggiunto i 434 milioni di dollari nel 2025, segnando un incremento del 19% su base annua. Il gruppo di biotecnologia americano vede di buon occhio le prospettive dell'operazione. Per il presidente e amministratore delegato Will Lewis, Insmed "si è sempre prefissato l'obiettivo di cambiare ciò che è possibile per i pazienti", trovando "in Sanofi un partner che riconosce il valore della nostra scienza". "Insieme - ha specificato -, prevediamo di portare le nostre terapie a un numero maggiore di pazienti in tutto il mondo, più velocemente di quanto avremmo mai potuto fare da soli". (ANSA).

