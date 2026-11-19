Il nuovo farmaco contro il tumore al pancreas apre prospettive importanti per i pazienti che non hanno avuto risposte con altre terapie, ma la sua disponibilità resta una questione aperta. Dopo l'autorizzazione europea, resta da completare in Italia l'iter di approvazione. E ora il pressing, nella giornata mondiale dedicata a una delle neoplasie più aggressive e meno trattabili, non arriva solo dai pazienti, ma anche dalle Regioni. La prima è stata la Lombardia, seguita da Sardegna, Puglia, Toscana, Umbria.

In Italia si registrano ogni anno circa4.000 nuovi casi di tumore del pancreas, le diagnosi arrivano spesso in fase avanzata e la sopravvivenza a cinque anni si attesta intorno all'11-12%. Negli Stati Uniti, la Fda ha approvato Daraxonrasib,un farmaco mirato contro la proteina Ras che ha mostrato un aumento della sopravvivenza da 6,7 a 13 mesi nei pazienti metastatici già trattati con chemioterapia. Dopo il via libera della Commissione europea, il 16 novembre, il nuovo farmaco attende ora il passaggio dell'Agenzia italiana del Farmaco (Aifa), che ha assicurato l'impegno a"garantire nel più breve tempo possibile e nel rispetto delle competenze e delle procedure l'accesso alla terapia". I tempi, si teme, potrebbero non essere brevissimi. Le regioni, quindi, iniziano a muoversiin ordine sparso, con il rischio di disparità di accesso.

La questione, non nuova, dei tempi di accesso alle cure innovative è arrivata alla ribalta dopo un post di Jessica Scarpa, 36 anni, di Olginate, mamma di due gemelli di tre anni e mezzo. Dopo aver lanciato una raccolta fondi online per curarsi negli Stati Uniti,ha ottenuto l'intervento della Regione Lombardia, che ha autorizzato l'acquisto del medicinale negli Usa per consentirle di curarsi gratuitamente all'ospedale di Lecco. Lei ha subito detto: "Vorrei che questa possibilità fosse data anche ad altri pazienti". Con questo obiettivo la Lombardia si è schierata al fianco di 11 associazioni per individuare un percorso che consenta di ricevere gratuitamente la terapia anche prima del completamento delle procedure nazionali di negoziazione di prezzo e rimborso. "Siamo pronti a fare la nostra parte", ha detto l'assessore al Welfare Guido Bertolaso, sottolineando: "Non devono esserci pazienti di serie A e di serie B".

Nelle settimane scorse laRegione Umbria si è attivata dopo l'appello inviato dai figli di una donna malata. Ora si è mossa ora la Sardegna, con una risoluzione approvata dal Consiglio regionale che impegna la Giunta ad approfondire le condizioni per consentire di accedere al trattamento. In Puglia, da doveAngelica Pasculli, di Bitonto,è partita alla volta degli Usa per curarsi, la commissione Sanità del Consiglio regionale ha presentato una mozione per impegnare la Giunta a rendere accessibile il farmaco. In Toscana si è mosso, nella stessa direzione, il gruppo consiliare di Avs. La questione sta a cuore anche al ministero: Nei mesi scorsi ilsottosegretario alla Salute Marcello Gemmatoha aperto all'uso 'compassionevole'.

Mentre l'Associazione italiana oncologia medica (Aiom),attraverso il presidente Massimo Di Maio,auspica una conclusione rapidae ribadisce che "l'innovazione deve essere accessibile a tutti indipendentemente dalla residenza e dalle possibilità economiche". Intanto, stasera Montecitorio si illumina di viola. ((di Livia Parisi)

