(ANSA) - ROMA, 24 SET - La triplice terapia a combinazione fissa con budesonide/glicopirronio/formoterolo fumarato (o Bgf) è stata approvata nell'Unione Europea come trattamento di mantenimento dell'asma nei pazienti di età pari o superiore a 12 anni non adeguatamente controllati con un'associazione di un corticosteroide inalatorio (ICs) a dose media e un beta2-agonista a lunga durata d'azione (Laba).

Budesonide/glicopirronio/formoterolo fumarato è una triplice combinazione a dose fissa in un unico inalatore che combina l'efficacia di un Ics/Laba e un antagonista muscarinico a lunga durata d'azione (Lama).

L'approvazione da parte della Commissione Europea, si legge in una nota di AstraZeneca, segue il parere positivo del Comitato per i Medicinali per Uso Umano (Chmp) dell'Agenzia Europea del Farmaco si basa sui risultati positivi degli Studi di Fase III Kalos e Logos. Negli studi, budesonide/glicopirronio/formoterolo fumarato ha dimostrato miglioramenti statisticamente significativi nella funzione polmonare rispetto ai comparatori Ics/Laba in combinazione.

Nell'analisi sui dati aggregati degli studi Kalos e Logos budesonide/glicopirronio/formoterolo fumarato ha inoltre dimostrato una riduzione statisticamente significativa del tasso annuale di riacutizzazioni gravi di asma rispetto ai comparatori Ics/Laba in combinazione in un'ampia popolazione di pazienti, compresi quelli che non avevano avuto una riacutizzazione da asma nell'anno precedente. "Ogni giorno - spiega Alberto Papi, Professore di Medicina Respiratoria all'Università di Ferrara - vedo pazienti lal cui asma rimane non controllata nonostante il trattamento di mantenimento, con conseguenti sintomi persistenti come difficoltà a respirare, declino della funzione polmonare e rischio di riacutizzazioni, che possono comportare gravi conseguenze per la salute.

L'approvazione di budesonide/glicopirronio/formoterolo fumarato in Europa come prima triplice terapia in unico inalatore per il trattamento dei pazienti con età pari o superiore a 12 anni offre un'importante nuova opzione terapeutica che ha mostrato di migliorare il controllo dell'asma e ridurre il rischio di future riacutizzazioni, a prescindere dalla storia pregressa". (ANSA).

