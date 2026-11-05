(ANSA) - ROMA, 05 NOV - E' stata approvata dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) la rimborsabilità in Italia della molecola selumetinib, un inibitore orale e selettivo di Mek, per il trattamento in monoterapia dei neurofibromi plessiformi inoperabili, sintomatici nei pazienti adulti con neurofibromatosi di tipo 1 (Nf1).

La Nf1 è una malattia genetica rara e progressiva, solitamente diagnosticata nella prima infanzia, ma che spesso progredisce fino all'età adulta e può colpire tutti gli organi. Fino al 50% delle persone affette da Nf1 può sviluppare un tipo di tumore non maligno chiamato neurofibroma plessiforme che può colpire il cervello, il midollo spinale e i nervi. I neurofibromi plessiformi possono comparire nel corso della vita e crescere fino a diventare di grandi dimensioni, causando dolore, deformità e debolezza muscolare, oltre ad altri sintomi debilitanti.

L'approvazione della rimborsabilità da parte di Aifa fa seguito all'approvazione dell'estensione di indicazione da parte della Commissione Europea basata sui risultati dello studio internazionale di fase 3 'Komet'. Nell'analisi selumetinib ha mostrato un tasso di risposta obiettiva statisticamente significativo e clinicamente rilevante rispetto al placebo. Il profilo di sicurezza nello studio è risultato coerente con il profilo di sicurezza già noto e con l'utilizzo consolidato nei pazienti pediatrici.

"L'approvazione di selumetinib per il trattamento degli adulti con neurofibromatosi di tipo 1 e neurofibromi plessiformi sintomatici ed inoperabili rappresenta un importante passo avanti, estendendo anche a questa popolazione di pazienti una possibilità terapeutica finora disponibile solo per la popolazione pediatrica - spiega Chiara Leoni, responsabile della Uos Malattie rare pediatriche e terapie innovative della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma -.

I dati confermano il valore di selumetinib lungo tutto il percorso di cura in termini di miglioramento clinico, radiologico e globale di qualità di vita, offrendo una nuova opportunità terapeutica sia per pazienti che ricevono una diagnosi in età adulta sia per coloro che affrontano la transizione dall'età pediatrica". (ANSA).

