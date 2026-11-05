A pochi giorni dalla Giornata mondiale del diabete del 14 novembre, arriva dallo sport un risultato che riporta al centro il tema delle opportunità per gli atleti con diabete. Anna Arnaudo, atleta azzurra con diabete tipo 1 e Ambassador della Federazione delle società diabetologiche Italiane (Fesdi), è vicecampionessa italiana di mezza maratona dopo aver conquistato il secondo posto ai Campionati italiani disputati il 1° novembre a Padenghe sul Garda. Arnaudo ha chiuso i 21,097 chilometri in 1 ora, 12 minuti e 28 secondi, una prestazione di grande valore sportivo che offre anche l'occasione per richiamare un tema sul quale la Fesdi è impegnata da tempo: la necessità di rivedere le norme che ancora oggi precludono agli atleti con diabete l'accesso ai gruppi sportivi militari e dei Corpi dello Stato.

Per gli atleti di alto livello, sottolinea la Fesdi, l'accesso ai gruppi sportivi militari rappresenta uno dei principali strumenti per poter costruire e sostenere nel tempo una carriera agonistica. Per questo, sul tema sono state presentate proposte legislative finalizzate a superare il diabete quale causa automatica di esclusione per consentire agli atleti di partecipare alle procedure di arruolamento sulla base di criteri che tengano conto delle condizioni individuali, del controllo della patologia e dell'effettiva idoneità alla pratica sportiva.

"Gli atleti con diabete chiedono che a parlare siano le loro condizioni cliniche, la loro preparazione e le loro prestazioni e non una diagnosi - spiegano Salvatore De Cosmo, presidente della Fesdi e dell'Associazione medici diabetologi e Riccardo Bonadonna, presidente della Società italiana di diabetologia -.

Ci rivolgiamo al ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, al ministro della Difesa, Guido Crosetto e al ministro della Salute, Orazio Schillaci affinché si intervenga per superare definitivamente una norma discriminatoria e non più coerente con la realtà clinica e sportiva di oggi".

