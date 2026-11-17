(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Il primo anticorpo monoclonale usato contro l'asma dal 2005 ha ora il suo 'generico', ossia un farmaco equivalente, rimborsabile in Italia da aprile: stessa efficacia e sicurezza del farmaco di riferimento, con l'obiettivo di ampliare l'accesso alle cure. Inoltre, In Europa è stato approvato il primo biologico con una somministrazione ogni 6 mesi, capace di ridurre di oltre il 50% gli attacchi di asma grave. E, mentre le opzioni terapeutiche si moltiplicano, un farmaco già in uso ha mostrato nella pratica clinica un'efficacia fino a 3 anni contro le riacutizzazioni. Sono le principali novità relative ai farmaci biologici per il trattamento dell'asma grave illustrate dagli esperti della Società italiana di allergologia, asma e immunologia clinica (Siaaic), riuniti per il 38esimo congresso nazionale, in corso a Salerno.

"L'asma riguarda 42 milioni di persone in Europa e in Italia interessa quasi il 5% della popolazione, pari a quasi 3 milioni di persone, di cui il 10% ha una forma grave, circa 300.000 - spiega Vincenzo Patella, past president della Siaaic e direttore della Uoc di medicina interna dell'Azienda sanitaria di Salerno -. Secondo i dati del registro 'Sani' sull'asma grave, il 42% di questi pazienti soffre anche di poliposi nasale. Per molti, i biologici hanno cambiato la gestione della malattia, ma il loro costo può limitarne l'accesso".

Per Patella, "tra novità terapeutiche e molecole già note, cambia il passo nella cura dell'asma grave. Oggi si punta a un obiettivo finalmente concreto, il controllo totale della malattia nel tempo, senza dipendenza dal cortisone sistemico".

"I biosimilari hanno la stessa efficacia, sicurezza e qualità del farmaco di riferimento, e consentono di ridurre i costi per il Sistema Sanitario", aggiunge Eustachio Nettis, direttore della Clinica allergologica universitaria del Policlinico di Bari.

Il nuovo farmaco, appena autorizzato in Italia, ma non ancora rimborsabile, capace di dimezzare gli attacchi d'asma, "resta a lungo attivo nell'organismo ed è per questo che bastano due dosi l'anno", riferisce infine Giorgio Walter Canonica, professore di Medicina personalizzata, asma e allergologia clinica all'Università Humanitas-Irccs di Milano (ANSA).

