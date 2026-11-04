(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "In una sanità sempre più connessa, in cui apparecchiature, sistemi informativi e servizi dialogano attraverso le reti aziendali, la cybersicurezza rappresenta una priorità assoluta". Lo dichiara all'ANSA Giuseppe Quintavalle, presidente della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), commentando gli attacchi informatici ai frigoriferi di emoderivati in Francia.

Nelle aziende sanitarie, spiega, "le apparecchiature destinate alla conservazione del sangue e degli emocomponenti sono dotate di sistemi di monitoraggio e allarme che consentono di rilevare tempestivamente eventuali anomalie e attivare le misure di protezione e gli interventi necessari a salvaguardare le scorte. È un esempio concreto di come oggi la tecnologia sia parte integrante della sicurezza delle cure". L'attacco informatico che ha colpito il sistema trasfusionale francese, per Quintavalle, mostra la necessità di proteggere queste infrastrutture e "garantire la continuità dell'assistenza anche in situazioni critiche". "È fondamentale - spiega - mantenere il massimo livello di attenzione in tutte le aziende sanitarie, verificando costantemente l'efficacia dei sistemi di protezione e delle procedure di intervento. La direttiva europea NIS2 rafforza gli obblighi di prevenzione, gestione dei rischi, formazione del personale e risposta agli incidenti informatici".

Il messaggio ai cittadini è comunque di "attenzione e fiducia": "le aziende sanitarie sono impegnate quotidianamente nella tutela della sicurezza dei pazienti. Prevenire i rischi, individuare tempestivamente le anomalie e disporre di procedure per affrontare eventuali emergenze significa proteggere non solo i sistemi digitali, ma la continuità e la qualità delle cure", conclude il presidente Fiaso. (ANSA).

