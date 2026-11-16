Violenza sui minori: negli ultimi 5 anni il Pronto Soccorso dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma ha trasmesso all'Autorità Giudiziaria una media di oltre 100 segnalazioni all'anno per sospetto abuso o maltrattamento con un andamento in crescita dal 2022 ad oggi. Nella casistica del nosocomio oltre l'80% delle situazioni rilevate riguarda l'ambito familiare.

Sono i dati diffusi dal Bambin Gesù a 2 giorni dalla Giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. Parallelamente, sono triplicate le richieste di valutazione specialistica nell'ambito del percorso neuropsichiatrico Child Care, passate da circa 5 alla settimana nel 2025 a 15 nel 2026. Il 67% delle segnalazioni effettuate dall'ospedale riguarda sospette patologie delle cure, come trascuratezza, incuria, eccesso o inadeguatezza delle cure, con possibili ripercussioni sui bisogni fondamentali del bambino, dall'alimentazione all'igiene, dall'assistenza medica all'istruzione. Seguono i maltrattamenti fisici e psicologici e gli abusi sessuali. Il 19% delle segnalazioni trasmesse all'Autorità Giudiziaria riguarda condizioni di sospetto maltrattamento fisico e/o psicologico e il 14% ipotesi di abuso sessuale, che tra i 7 e i 18 anni riguardano le ragazze con una frequenza tre volte superiore rispetto ai ragazzi.

"La violenza sui minori non è sempre immediatamente riconoscibile - spiega la neuropsichiatra Paola De Rose. Per questo è fondamentale individuare tempestivamente le situazioni sospette".