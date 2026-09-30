(ANSA) - ROMA, 30 SET - Fare fatica a staccare la testa.

Sentirsi scarichi, senza energia. Sono esperienze che possono comparire nei momenti di crisi e che meritano di essere ascoltate e, quando necessario, accompagnate con un supporto adeguato. Parte da qui "Anche questa è cura", una campagna per il benessere psicologico che Medici Senza Frontiere lancia in Italia in vista della giornata mondiale della Salute mentale del 10 ottobre.

Il progetto nasce dall'esperienza maturata in oltre 70 paesi del mondo. Dal Centro di salute mentale di Vinnycja, in Ucraina, dove circa la metà dei pazienti assistiti da Msf presenta disturbi da stress post-traumatico, a Palermo, con il progetto dedicato a persone migranti sopravvissute a torture, fino a quelle che vivono a Gaza e Cisgiordania: la salute mentale è una componente sempre più importante del lavoro nei contesti di crisi. È a partire da questa esperienza che nasce la campagna per aiutare a riconoscere alcuni segnali di disagio, prendersi cura del proprio benessere psicologico. Ad ascoltare campanelli d'allarme come le frasi: "Sono a pezzi" o "Mi manca il respiro". Anche in Italia, infatti, l'accesso ai percorsi di cura può incontrare diversi ostacoli, che possono pesare in particolare sulle persone più vulnerabili. "Negli anni ho visto come la sofferenza psicologica possa essere aggravata non solo dall'esperienza vissuta, ma anche dalla difficoltà di trovare risposte adeguate", afferma Flavia Calò, psicoterapeuta di Msf.

"Abbiamo scelto di parlare di crisi e salute mentale perché attraversiamo una fase di disuguaglianze crescenti, crisi climatica e conflitti, in cui la percezione di poter prevedere il futuro sembra sempre più fragile" afferma Federica Gianotti, psicoterapeuta di Msf, esperta di salute mentale in contesti umanitari. Online è scaricabile gratuitamente una brochure divulgativa per riconoscere cosa può succedere quando situazioni stressanti diventano troppo difficile da gestire in un determinato momento. (ANSA).

