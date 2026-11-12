"L'obiettivo è promuovere un vero salto: arrivare cioè alla prima generazione senza fumo". E' l'auspicio della presidente eletta dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), Rossana Berardi, al convegno organizzato per la Giornata pre-congressuale del XXVIII Congresso Nazionale Aiom dal 13 al 15 novembre a Roma.

"I danni del fumo li vediamo molto dopo, anche a distanza di 30-40 anni - ha sottolineato Berardi - e non è possibile occuparsi del tabagismo soltanto quando le persone hanno già sviluppato una malattia. L'obiettivo è impedire che si inizia fumare". Berardi ha quindi ricordato l'esempio di vari altri Paesi europei: la Francia ha adottato nel 2025 provvedimenti che vietano il fumo nei luoghi frequentati dai minori, come parchi, spiagge e aree vicine alle scuole, proprio al fine di ridurre l'esposizione al fumo e proteggere soprattutto bambini e adolescenti. E in Australia, tra il 2021 e il 2025 la percentuale di accesso al fumo nelle fasce d'età più giovani è scesa dal 19,5% al 5,6%. Si tratta di risultati, ha detto, che "dimostrano come sia possibile ottenere benefici concreti attraverso strategie di prevenzione mirate". A questo punta il l 'Manifesto per la Tutela dei Diritti dei Non Fumatori' presentato oggi da (Aiom), Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro Ets, Fondazione Umberto Veronesi Ets e Fondazione Aiom.

Intanto, si attende che la discussione in Senato della proposta di legge di iniziativa popolare nata dalla campagna "5 euro contro il fumo" e che prevede l'incremento di 5 euro di tutti i prodotti da fumo. La campagna ha visto un'azione unitaria e dopo aver raccolto quasi 53mila firme e ottenuto l'adesione di oltre 90 tra società scientifiche, associazioni e istituzioni, ha ricordato il presidente Aiom Massimo Di Maio, ora "si sta andando avanti e si entra nel vivo". Lo conferma la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone: "Abbiamo incardinato la proposta di legge presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato e inizieranno presto le audizioni".

"Registro già qualche resistenza da qualche forza politica. Per questo sono cruciali le audizioni, per chiarire ogni eventuale dubbio sulla misura".

A portare la sua testimonianza anche Giulia Veronesi, Direttrice dell'Unità Operativa di Chirurgia Toracica e del Programma di Chirurgia Toracica Robotica presso l'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano: "Dopo l'introduzione delle sigarette elettroniche, è addirittura risalito il trend del consumo di sigarette tradizionali. L'industria sostiene che con le e-cig c'è una riduzione del danno, ma non è dimostrata e, anzi, i dati ci dicono il contrario: l'associazione tra e-cig e fumo tradizionale aumenta il rischio di tumore al polmone di 3-4 volte e la nicotina, anche in questi nuovi prodotti, crea dipendenza nei giovani e fa da porta al fumo tradizionale". E' quindi necessario, ha concluso, "proteggere i minori dal marketing di tutti i prodotti con nicotina, e rafforzare i controlli anche nei punti vendita". La nicotina, ha concluso Veronesi, "può condizionare anche in modo irreversibile lo sviluppo del cervello degli adolescenti".

