"Chiediamo che, in presenza di specifiche condizioni cliniche e scientifiche, la permanenza dei farmaci nel Fondo per i farmaci innovativi possa essere estesa fino a cinque anni. È una scelta di responsabilità, necessaria per garantire continuità terapeutica, sostenibilità e un accesso equo alle migliori opportunità di cura". A farsi portavoce della richiesta che arriva dagli oncologi è Rossana Berardi, presidente eletta dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), al XXVIII congresso dell'associazione.

"Alla scadenza dei 36 mesi - spiega Berardi - il farmaco resta rimborsato, ma la sua spesa esce dal Fondo e ricade sugli acquisti diretti regionali, cioè rientra nel limite della spesa farmaceutica ospedaliera. L'innovazione non può avere una data di scadenza che prescinda dal suo valore clinico. In oncologia, tre anni possono non essere sufficienti per valutare pienamente i benefici di una nuova terapia, soprattutto quando i risultati si consolidano nel tempo". Ma non basta finanziare l'innovazione: "dobbiamo renderla realmente accessibile, senza che la burocrazia ne rallenti l'arrivo ai pazienti - conclude -.

Servono regole nazionali chiare, tempi certi per l'attivazione dei centri prescrittori e delle procedure di acquisto, registri Aifa operativi fin dal momento della rimborsabilità e strumenti di monitoraggio trasparenti, accessibili anche ai clinici. Non chiediamo meno controlli, ma controlli più efficaci e procedure più snelle. Il nostro obiettivo deve essere uno solo: fare in modo che il diritto alla migliore cura non dipenda dalla Regione in cui un paziente vive, né dai tempi della burocrazia".

