(ANSA) - MILANO, 04 AGO - Nuove misure per ridurre le liste d'attesa e rafforzare la sanità territoriale in Lombardia con l'aggiornamento degli indirizzi di programmazione 2026 del sistema sanitario regionale approvato dalla Giunta della Lombardia. "Proseguiamo il percorso di rafforzamento del sistema sanitario lombardo con misure concrete che migliorano l'accesso ai servizi, investono nell'innovazione e consolidano la rete dell'assistenza territoriale. L'obiettivo è offrire ai cittadini una sanità sempre più efficiente, moderna e vicina ai bisogni di cura", commenta l'assessore al Welfare, Guido Bertolaso.

Il documento conferma il ruolo centrale dei medici di assistenza primaria nelle Case di Comunità, con il supporto della telemedicina e della diagnostica di primo livello. Vengono inoltre promossi protocolli tra Asst e Rsa, anche attraverso la telemedicina, per ridurre gli accessi impropri ai Pronto soccorso. Dal primo ottobre i nuclei dedicati alle persone in stato vegetativo saranno estesi anche ai pazienti affetti da Sla.

Per il monitoraggio delle liste d'attesa, invece, il provvedimento prevede che le decisioni della Cabina di regia siano tradotte dal Direttore generale Welfare in indicazioni operative vincolanti per gli enti del Sistema sanitario regionale. Dal 15 settembre 2026 le ricette con priorità U dovranno essere prenotate entro 10 giorni e quelle con priorità B entro 30 giorni, mentre le altre resteranno valide 180 giorni.

Entro la fine dell'anno saranno inoltre introdotti percorsi di self-accettazione per semplificare l'accesso ai servizi. (ANSA).

