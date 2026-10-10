Niccolò Biancalani è il nuovo segretario nazionale della Fimmg, la Federazione italiana dei medici di medicina generale. È stato eletto oggi all'85/mo congresso, in corso a Villasimius (Cagliari). Quarantaquattro anni, nato a Prato, Biancalani succede a Silvestro Scotti, che è stato per dieci anni alla guida del principale sindacato della medicina generale dal 2016.

"Dobbiamo innovare la medicina generale - spiega all'ANSA Biancalani, già segretario regionale della Fimmg Toscana - attraverso più tutele, migliori condizioni di lavoro, maggiori risorse e una rete territoriale nella quale il medico di famiglia mantenga un ruolo centrale. Ritrovare l'orgoglio di fare questa professione e renderla finalmente più attrattiva per i giovani".

Insieme Biancalani è stato eletto un nuovo esecutivo generale nazionale che esprime un importante rinnovamento generazionale, accompagnato dall'esperienza di figure che hanno contribuito alla storia e alla crescita della Federazione. Un esecutivo di otto componenti, con un'età media di circa 48 anni; sei dei nove componenti del gruppo dirigente hanno meno di 50 anni.

Il nuovo Esecutivo nazionale della Fimmg è composto da Pier Luigi Bartoletti, Carlo Curatola, Antonio Pio D'Ingianna, Alessandro Dabbene, Noemi Lopes, Enrico Peterle, Alessandro Rubino e Giuseppe Zagami oltre al segretario nazionale uscente Silvestro Scotti nella nuova veste di presidente.

Tra le priorità del nuovo segretario generale figura il rinnovo dell'Accordo Collettivo Nazionale 2025-2027, la cui trattativa dovrà prendere avvio dopo l'Atto di indirizzo ormai prossimo ad essere emanato. "Sarà un accordo fondamentale per dare piena attuazione alle innovazioni introdotte dai precedenti ACN e dall'accordo stralcio di giugno", aggiunge Biancalani.



