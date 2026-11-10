(ANSA) - BOLOGNA, 10 NOV - A soli dodici mesi ha iniziato un percorso che potrà cambiare profondamente il suo modo di conoscere il mondo, comunicare e costruire relazioni. È la storia di Marta (nome di fantasia), una bambina nata con sordità profonda bilaterale congenita che nel mese di settembre è stata sottoposta a un intervento di impianto cocleare all'Ospedale Ramazzini di Carpi (Modena). Un'operazione della durata di circa due ore, al termine della quale la piccola è rimasta ricoverata per una notte ed è stata dimessa la mattina successiva.

Per Marta si è aperta la possibilità di conoscere il mondo anche attraverso i suoni, imparare a riconoscerli e, con il tempo e il supporto della riabilitazione, sviluppare il linguaggio. L'intervento è stato eseguito dal dottor Maurizio Negri, specialista della Struttura complessa di Otorinolaringoiatria diretta dal dottor Sauro Tassi e responsabile del Centro regionale per l'implantologia cocleare dell'Ospedale di Carpi, attivo dal 1998 e inserito all'interno della rete regionale nel 2003. La possibilità di intervenire su una bambina così piccola è stata resa possibile anche grazie al supporto del team di Anestesia, diretto dal dottor Alessandro Pignatti.

"Intervenire così precocemente è particolarmente importante perché permette di sfruttare una fase fondamentale dello sviluppo del bambino, quando si pongono le basi per l'apprendimento del linguaggio e della comunicazione - spiega il dottor Negri - L'impianto cocleare rappresenta un'opportunità importante, ma è solo l'inizio di un percorso che richiede tempo, attenzione e un lavoro costante da parte di tanti professionisti, insieme alla famiglia. L'obiettivo è accompagnare la bambina nella scoperta dei suoni e aiutarla, passo dopo passo, a sviluppare le capacità di ascolto e di comunicazione". (ANSA).

