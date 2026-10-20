BOLZANO. Sapere a che punto si trova il proprio percorso al Pronto soccorso, senza dover chiedere continuamente informazioni al personale sanitario. Da oggi, martedì 20 ottobre, all'ospedale di Bolzano prende il via la sperimentazione di SaniTrack, una nuova applicazione web che permette ai pazienti e ai loro familiari di seguire gli aggiornamenti sulle diverse fasi dell'assistenza, dal triage fino alla conclusione degli accertamenti. Il servizio è rivolto alle persone che arrivano con codice verde o blu, dunque con livelli di urgenza minore. A presentare la novità, stamattina, c’erano Elena Carion, primaria del Pronto soccorso bolzanino, e Tiziano Garbin, che del Pronto soccorso è coordinatore tecnico-assistenziale.

Il funzionamento è semplice: non bisogna scaricare alcuna applicazione né installare programmi sul telefono. All'arrivo in Pronto soccorso, ai pazienti interessati viene consegnato un codice QR che, una volta inquadrato con lo smartphone, apre direttamente la web app. Da quel momento è possibile conoscere lo stato del proprio percorso diagnostico e assistenziale, verificando se si è nella fase di triage, in attesa della visita, durante gli accertamenti oppure verso la conclusione della presa in carico.

L'obiettivo dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige è rendere più trasparente e comprensibile l'attesa, riducendo l'incertezza che spesso accompagna la permanenza in ospedale. Le informazioni possono essere consultate anche dai familiari e dai caregiver a distanza, consentendo loro di seguire l'evoluzione del percorso senza dover chiedere continui aggiornamenti. Il sistema punta inoltre ad alleggerire il lavoro del personale sanitario, che potrà dedicare meno tempo alle richieste di informazioni sullo stato delle procedure.

Particolare attenzione è riservata alla privacy: attraverso SaniTrack non saranno disponibili referti, diagnosi o altri dati sanitari, ma esclusivamente le informazioni relative alla fase del percorso assistenziale in cui si trova il paziente. La sperimentazione parte dall'ospedale provinciale di Bolzano e, sulla base dei risultati ottenuti, l'Azienda sanitaria valuterà un'eventuale estensione del servizio agli altri Pronto soccorso dell'Alto Adige. (foto DLife/Matteo Groppo)