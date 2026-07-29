(ANSA) - ROMA, 29 LUG - E' iniziata l'escalation del caldo e i bollini rossi crescono di giorno in giorno. Se oggi è allerta per il rischio salute solo a Campobasso, domani si aggiungono anche Perugia e Rieti mentre venerdì 31 luglio le città diventano 11. All'elenco si uniscono, infatti Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino e Viterbo. E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Oggi lo stato di pre-allerta (bollino giallo) scatta per 16 città, domani saranno 8 e venerdì 6. Permangono in giallo da oggi fino al 31 Ancona, Bari, Catania, Genova, Messina. In pre-allerta oggi e domani anche Palermo e Trieste che venerdì si tingeranno di arancione (effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nelle persone più suscettibili).

Infine passano dal giallo di oggi all'arancione nei prossimi due giorni Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia e Verona.

Dieci le città oggi in arancione (Bolzano, Civitavecchia Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo) domani saranno 16 (si aggiungono Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli e Pescara) mentre il 31 nuovamente 10 ma aumentano, appunto le città in massima allerta.

I bollettini sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell'ambito del Piano operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero e il sistema operativo è dislocato in 27 città italiane. (ANSA).

