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Termometri ancora in salita. Se domani saranno 19 le città col bollino rosso di allerta del ministero della Salute per le ondate di calore, domenica 2 agosto le città in rosso saliranno a 23 su un totale di 27 monitorate.
Le città più bollenti domani, sabato 1 agosto, saranno Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona. Il 2 agosto si aggiungeranno anche Catania, Genova, Palermo, Trieste