Il caldo non dà tregua e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il Centro-Sud, almeno fino a Ferragosto. Se ieri, mercoledì 5 agosto, le città con bollino rosso, che indica possibili rischi per la salute di tutta la popolazione, sono state 25, oggi, giovedì 6 agosto, saliranno a 27: per la prima volta quest'anno l'allerta di massimo riguarderà quindi tutti i principali centri urbani monitorati in Italia. Lo indica il bollettino del ministero della Salute, da che venerdì prevede però il numero delle città con bollino rosso scendere a 26, con Bolzano che torna al colore giallo. Aria meno calda e temporali potrebbero arrivare domenica 9 e lunedì 10 agosto al Nord, con un'onda atlantica che potrebbe riuscire a valicare le Alpi. Ma bisognerà scavalcare metà mese affinché l'effetto arrivi al Sud, spazzando via la quarta lunga ondata di calore di un'estate che ha già inciso diversi record. Per capire il reale bilancio in termini di salute è ancora presto, ma intanto gli accessi a pronto soccorso sono aumentati di circa il 15%, secondo i medici di emergenza e urgenza. A fine giugno i dati ufficiali hanno registrato un eccesso medio di mortalità degli over 65 del 3% a causa del mix di umidità e temperature che in molte località stanno superando i 40 gradi.

E potrebbe essere stato proprio il caldo la causa della morte di un uomo di 81 anni, che mercoledì ha accusato un malore mentre si trovava in spiaggia a Bisceglie, e di una guardia giurata di 55 anni, deceduta mentre era in auto a Bologna. I disagi si moltiplicano: all'ospedale Ramazzini di Carpi, nel Modenese, il malfunzionamento dell'aria condizionata ha portato a superare i 30 gradi in alcuni reparti. Per denunciare aule prive di impianti di climatizzazione adeguati, i genitori dei bimbi di alcuni asili nido di Bologna hanno deciso di sospendere il pagamento della retta. Proseguono anche le iniziative contro l'emergenza. Il Comune di Genova fino alla fine di agosto ha previsto accesso gratuito a musei per i cittadini over 65 che potranno così trovare refrigerio visitando collezioni e mostre. Spesa a domicilio, domani e dopodomani, per anziani e fragili a Falconara Marittima (Ancona). Il problema però non è solo per la salute dell'uomo.

Ben tredici, negli ultimi giorni, gli incendi spenti in Abruzzo. Brucia il monte Moregallo nel Lecchese, un vasto incendio sta distruggendo i boschi nel comune di Castell'Azzara, nel grossetano e di Montefalcone nel Sannio. Nel lametino, proseguono da ieri le operazioni di spegnimento delle fiamme nel Comune di Gizzeria. E' crisi per Il settore ortofrutticolo, denuncia Confagricoltura che chiede di interventi emergenziali a sostegno delle produzioni danneggiate dalla siccità e dalle violente grandinate delle settimane scorse. In Sardegna la raccolta di miele registra riduzioni fino al 70% a causa di punte vicino ai 48 gradi, che hanno causato la morte o la dispersione di centinaia di milioni di api. Caldo killer anche all'estero: almeno 21 persone sono morte in Corea del Sud mentre allo zoo di Tama, nella periferia di Tokyo, dopo che tre leonesse sono morte, altri tre leoni sono in condizioni critiche.