Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record: se domani saranno 25 le città col bollino rosso di allerta per le ondate di calore, giovedì 6 agosto saliranno a 27. Tutte le città campione monitorate dal ministero della Salute dal Nord al Sud, appunto 27, registreranno dunque - per la prima volta nell'anno in corso - temperature massime con rischi per la salute di tutta la popolazione. E, purtroppo, si registrano nuovi decessi legati con grande probabilità proprio alla canicola: un carpentiere di 40 anni è morto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione nella Bassa bresciana ed una guardia giurata di 55 anni ha perso la vita, a causa di un malore, mentre si trovava in auto per la vigilanza ad una gioielleria nel centro di Bologna. Per il sindacato Usb, la causa del decesso è da individuarsi proprio nel caldo eccessivo.

E' morta a causa del caldo anche una donna anziana, 90 anni, mentre raccoglieva patate nella zona di contrada Lorenzi a Valdagno (Vicenza).

A fronte dell'emergenza legata alle ondate di calore, sempre l'Usb ha proclamato a livello nazionale un pacchetto di 16 ore di sciopero, immediatamente utilizzabile nei luoghi di lavoro in cui non siano garantite condizioni adeguate di sicurezza in relazione alle attuali condizioni climatiche. Condizioni che non muteranno almeno per una settimana, durante la quale, secondo le previsioni dei meteorologi, si registreranno fino a 39 gradi in città, afa anche di notte e pochi temporali di calore. In Liguria sono stati superati i 40 gradi a Lerici ed il termometro ha segnato 41 gradi a Firenze. Nel prossimo weekend è previsto un lievissimo calo termico, passeremo dai 39 ai 36 gradi, afferma Lorenzo Tedici de iLMeteo.it, ma servirà a ben poco: "All'atto pratico, a causa dell'elevata umidità, per il nostro corpo, non cambierà nulla".

Legambiente scende in campo, monitorando in 6 città il 64,4% delle infrastrutture sotto il sole cocente. La temperatura ambientale media, rileva l'associazione, è di 35,9 gradi, ma può arrivare a 45,3 e oltre. Tra le superfici più critiche esposte al sole, l'asfalto raggiunge una media di 52 gradi con temperature di picco di 62,7 gradi e la pavimentazione gommata arriva a 66 gradi di media con picchi di 75,6.

Ed è sempre allarme per siccità ed incendi. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale fa sapere che le risorse idriche tengono ma lo scenario preoccupa, e c'è una situazione di severità 'media' soprattutto in Liguria. Fiamme nella Marsica in Abruzzo, mentre proseguono le operazioni di bonifica dell'incendio sul Carso triestino che sta impegnando i vigili del fuoco dal primo pomeriggio di sabato.

Sul fronte dell'agricoltura, il caldo record sta devastando i raccolti di frutta e verdura, riducendo la disponibilità e facendo registrare un aumento dei prezzi allo scaffale.

L'altra faccia del clima impazzito in questa Estate 2026 sono, poi, i forti temporali causati dal calore in eccesso. Ieri un nubifragio ha colpito Cervinia e la zona è stata subito messa in sicurezza.

Un'estate da primato anche in Paesi meno abituati alle alte temperature, con l'Austria che registra un record assoluto di caldo: la stazione di Vienna-Stammersdorf ha rilevato una temperatura di 40,8 gradi. Un valore mai misurato prima nel paese alpino. (ANSA).

