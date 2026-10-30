Paolo Palazzo è il nuovo presidente dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, mentre Federica Colzani è la nuova presidente della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Le due nomine sono state ufficializzate oggi a seguito delle dimissioni del presidente Carlo Tosti, che ha lasciato il doppio incarico dopo aver guidato per quasi cinque anni i due enti.

Una decisione, rende noto il Policlinico, che "ha portato la governance del Campus Bio-Medico alla scelta organizzativa di nominare due presidenti diversi per Università e Policlinico, che continueranno ad avere una stretta sinergia di visione, progettuale e operativa". "Siamo onorati della fiducia che ci è stata accordata ed entusiasti di poter essere al servizio delle due istituzioni, secondo una visione di lungo termine radicata in quei valori comuni che rappresentano la bussola di riferimento del nostro mandato", hanno commentato i due nuovi presidenti Palazzo e Colzani, che hanno aggiunto: "Con passione, impegno e responsabilità ci metteremo immediatamente al lavoro, insieme a tutti i colleghi, affinché Università e Policlinico Campus Bio-Medico continuino a mantenere studenti, pazienti e rispettive famiglie al centro di ogni attività e progetto".

Paolo Palazzo, laureato in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica, ha iniziato la carriera come avvocato nel diritto civile e societario. È Founding Partner di una società di coaching per lo sviluppo delle competenze manageriali e da quasi 20 anni opera come Executive Coach certificato dalla International Coaching Federation (ICF) e dalla European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Nel suo lavoro accompagna manager e dirigenti C-Level di diversi settori industriali. Da tre anni è Presidente dell'Associazione Campus Bio-Medico.

Federica Colzani ha conseguito una laurea in Filosofia presso l'Università Cattolica e un dottorato di ricerca in Comunicazione Istituzionale, Beni Relazionali e Work-life Balance. Ha maturato un'esperienza ventennale nel coordinamento di progetti di formazione e nello studio sulla governance di istituzioni ed enti no profit. È attiva in associazioni impegnate nella promozione e nella coesione sociale, nella formazione di operatori sociosanitari e nel welfare di prossimità. Dal 2024 Colzani ricopre anche il ruolo di Vicepresidente dell'Associazione Campus Bio-Medico.

Inoltre, Giorgia Zecchel è stata nominata vicepresidente dell'Università Campus Bio-Medico di Roma. Zecchel è una professionista delle Risorse Umane e dello Sviluppo Organizzativo, con oltre venticinque anni di esperienza nella valorizzazione del capitale umano, nella crescita delle organizzazioni e nella definizione di strategie e studi di governance. Laureata in Giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano, ha ricoperto ruoli di responsabilità in ambito strategico e organizzativo in realtà imprenditoriali, associative, accademiche e no profit.

L'Università e il Policlinico Campus Bio-Medico, si legge in una nota, "esprimono nei confronti di Carlo Tosti il più sentito ringraziamento per la passione con cui ha guidato le due istituzioni e per l'impegno profuso in questi anni, che hanno visto la nascita della Fondazione Policlinico e uno sviluppo significativo delle attività universitarie, cliniche e scientifiche, rivolgendogli i più sinceri auguri per il futuro".