Oltre 720 richieste e consulenze telefoniche, in media oltre due al giorno. 82 accessi in presenza. 66 percorsi di fuoriuscita dalla violenza avviati.

Sono alcuni dei numeri principali che caratterizzano i primi nove mesi di attività del Centro Antiviolenza della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, inaugurato il 19 gennaio scorso in collaborazione con l'associazione Assolei APS.

I dati, riferiti al periodo compreso tra l'apertura e il 31 ottobre 2026, sono stati presentati oggi durante l'incontro dal titolo "La rete ospedale-territorio contro la violenza di genere", promosso dal Policlinico Campus Bio-Medico in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali, del mondo associativo e della sanità.

Dall'attività del centro emerge un quadro dettagliato delle forme di abuso: il 50% dei casi ha riguardato violenza verbale e psicologica, il 30% minacce, critiche e isolamento e il 20% controllo e stalking.

"La tutela della dignità della persona è alla base della missione di assistenza del nostro Policlinico, di cui il Centro Antiviolenza rappresenta un'ulteriore fondamentale espressione", ha affermato la Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Federica Colzani, che ha aggiunto: "Per noi vivere la cura significa mettere sempre al centro il paziente con i suoi bisogni e prestare attenzione, non solo alla sua salute, anche alla sua storia, alle condizioni in cui vive e alle difficoltà che affronta ogni giorno. Ascoltare una donna che subisce violenza significa darle la possibilità di parlare senza timore di essere giudicata, rispettare i suoi tempi e le sue scelte e offrirle un sostegno su cui poter contare. L'obiettivo è far sì che le nostre concittadine possano trovare nel centro un riferimento sicuro e facilmente accessibile, senza sentirsi mai sole in questo percorso". "I numerosi contatti ricevuti in questi mesi ci ricordano quanto sia diffuso il bisogno di aiuto e, allo stesso tempo, quanto sia fondamentale intervenire con tempestività e presenza al fianco di chi subisce violenza - commenta l'Amministratore Delegato e Direttore Generale del Policlinico Campus Bio-Medico Paolo Sormani -. L'ospedale è spesso il primo punto di accesso al sistema di protezione. Per questo abbiamo scelto di aprire all'interno del Policlinico un presidio a cui rivolgersi direttamente, con una reperibilità telefonica attiva 24 ore su 24, tutti i giorni. Poter scegliere come e quando fare il primo passo è essenziale per chi ha difficoltà anche solo a raccontare ciò che sta vivendo".

Il Centro Antiviolenza si trova presso il Policlinico Campus Bio-Medico ed è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 15, con reperibilità telefonica 24 ore su 24 al numero 345 583 9697.

È possibile accedere direttamente alla sede del centro oppure contattare le operatrici tramite telefono, WhatsApp o all'indirizzo e-mail info@assolei.it.

