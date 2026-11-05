(ANSA) - MILANO, 05 NOV - Trasformare il tumore del polmone in una malattia cronica per un numero sempre maggiore di pazienti. È l'obiettivo intorno a cui lavora da decenni la ricerca e che si sta avvicinando grazie alle innovazioni nelle terapie e nei metodi di diagnosi. Negli ultimi 10-15 anni la mortalità globalmente considerata si è ridotta fino al 24%, con una contrazione ancora più marcata nella fascia 20-49 anni: 35,5% negli uomini e del 46,4% nelle donne. Ma il dato di sopravvivenza a 5 anni - 16% negli uomini e 23% nelle donne - colloca tuttora questa neoplasia tra quelle a prognosi più severa. Come sottolinea il Libro Bianco Aiom 2025, "la strada da fare è ancora molto lunga e impegnativa, e la prevenzione rimane l'arma più importante".

È questo lo scenario in cui nel 2006 è nata e cresciuta Walce Aps - Women Against Lung Cancer in Europe che celebra i primi 20 vent'anni di attività a Torino con un fitto programma di eventi per rafforzare la rete di alleanze tra pazienti, caregiver, professionisti sanitari, Istituzioni e società scientifiche.

Quattro giorni, da oggi a domenica, presentati in un incontro in Consiglio regionale del Piemonte da Silvia Novello, presidente dell'associazione e professore di oncologia medica all'Università di Torino. "Vent'anni non vogliono e non devono essere un traguardo, ma devono essere vissuti come una tappa - ha detto - perché molto resta ancora da fare, a partire dal motivo che ha portato all'attribuzione del nome di questa Associazione: i numeri nella popolazione femminile sono tuttora in crescita. Il nostro impegno nei prossimi anni sarà rivolto a rafforzare la prevenzione primaria, a rendere lo screening strumento routinario per le persone a forte rischio, a ridurre concretamente le disuguaglianze nell'accesso alle cure per chi ha già una diagnosi di tumore polmonare".

Il calendario dei principali eventi e delle iniziative dedicate al traguardo storico di Walce include il tradizionale appuntamento del Be Mutual Days, giunto all'ottava edizione, dal titolo 'Oncogene Driven Cancers: the new paradigm', che oggi e domani riunisce all'Hotel NH Collection esperti internazionali, testimonianze di pazienti e caregiver. 'Dalla ricerca alla cura: vent'anni di progressi e nuove sfide"' è il tema del Convegno scientifico previsto sabato 7 novembre, sempre all'Hotel NH Collection Torino Santo Stefano. Sempre il 7 novembre, e fino a domenica 8 novembre, è in programma in piazza Carlo Alberto la nuova tappa di 'Esci dal Tunnel. Non bruciarti il futuro', campagna nazionale itinerante promossa da Walce per la sensibilizzazione sui rischi legati al fumo e sulla prevenzione del tumore al polmone. (ANSA).

