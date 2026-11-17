(ANSA) - ROMA, 17 NOV - In Italia, ogni anno, circa 230.000 persone perdono la vita a causa di patologie cardiovascolari. Di questi decessi, circa 47.000 sono dovuti a un controllo insufficiente dei livelli di colesterolo nel sangue. Numeri che evidenziano quanto sia importante monitorare regolarmente il proprio profilo lipidico, prestando attenzione al colesterolo Lld, anche detto 'cattivo'. Cosa ancor più importante per alcune categorie di pazienti, come le persone con diabete e per coloro che hanno già avuto eventi o patologie cardiovascolari. Questo il tema al centro dell'evento formativo Lipids & cardioMetabolic Care organizzato il 17 e 18 novembre dall'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri.

Rivolto a specialisti di cardiologia, diabetologia, ematologia, geriatria, medicina interna, nefrologia, neurologia e medicina generale, l'evento offre un aggiornamento multidisciplinare sulle più recenti evidenze scientifiche, con l'obiettivo di migliorare la valutazione globale del rischio cardiovascolare e l'adozione di strategie terapeutiche efficaci e personalizzate. "L'obiettivo è approfondire le più recenti conoscenze e le prospettive terapeutiche", spiega Furio Colivicchi, presidente Hcf Fondazione Anmco Per il Tuo cuore Ets.

"Le linee guida della Società europea di cardiologia raccomandano il raggiungimento di target di C-Ldl sempre più stringenti nei pazienti a maggior rischio e l'impiego di terapie combinate", aggiunge Massimo Grimaldi, presidente dell'Anmco.

"Un ruolo centrale nella prevenzione cardiovascolare è svolto anche dall'adozione di abitudini di vita salutari - aggiunge Federico Nardi, presidente designato dell'Anmco -. Seguire un'alimentazione equilibrata, riducendo l'apporto di grassi di origine animale, può contribuire ad abbassare i livelli di colesterolo nel sangue del 10-20%". (ANSA).

