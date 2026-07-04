(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "Il cronoprogramma dettato a gennaio 2026 dalla ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli", sul ddl Caregiver, il provvedimento che prevede, tra le altre cose, un bonus di 400 euro mensili ai familiari conviventi di persone non autosufficienti, "pare saltare: il testo difficilmente verrà discusso in Aula entro luglio" e perciò "a settembre, non potranno essere fatte le richieste sulla piattaforma Inps, i cui lavori risultano fermi". È quanto afferma l'associazione Caregiver familiari uniti (Cfu) in una nota, ricordando che "mercoledì 1 e giovedì 2 luglio sono i ripresi i lavori alla XII Commissione Affari Sociali alla Camera, consistiti nel dare i pareri sugli emendamenti dei primi due articoli. Alcuni emendamenti sono stati accantonati, altri, la maggioranza, sono stati respinti".

I Caregiver familiari uniti giudicano il bonus previsto dal ddl "esiguo" e destinato solamente a "52mila caregiver familiari a fronte di una platea di 8 milioni di potenziali beneficiari".

L'associazione chiede invece "il riconoscimento del caregiver che presta assistenza 24 ore al giorno come lavoratore a tutti gli effetti, oltre ai contribuiti figurativi e ai servizi da attivare sul territorio". (ANSA).

