Dopo la chemio o la radioterapia, una 'casa' dentro l'ospedale per ritrovare spazi e normalità, evitando magari di dover affrontare lunghi tragitti per poi ripresentarsi in ospedale il giorno dopo per riprendere la cura.

Da oggi, all'Irccs sacro Cuore Don Calabria di Negrar, i pazienti oncologici più fragili hanno un'alternativa: fermarsi a Casa Pablito, a pochi passi dai reparti, con un familiare accanto. È la prima struttura della Paolo Rossi Foundation, la Fondazione intitolata alla memoria dell'indimenticabile leggenda del calcio 'Pablito', scomparso nel dicembre 2020 per un tumore al polmone.

La 'Casa', inaugurata oggi alla presenza del ministro della Salute Orazio Schillaci e del Presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, nasce dall'esperienza di Federica Cappelletti che ha vissuto le difficoltà della malattia accanto al marito Paolo. Alla Fondazione e a tutti coloro che hanno promosso il progetto è giunto il messaggio del Presidente della Repubblica, che ha sottolineato come con l'inaugurazione della prima Casa Pablito la memoria di Paolo Rossi "si rinnova nella forma più alta, quella del sostegno e della solidarietà nei confronti di chi lotta contro il cancro". L'umanizzazione delle cure, rileva Schillaci, "è una dimensione essenziale del nostro Servizio sanitario nazionale. Questo progetto è un esempio concreto di come istituzioni, strutture sanitarie, associazioni e società civile possano mettere insieme competenze e risorse, per migliorare la qualità dell'assistenza". Si dice "orgoglioso" che la Regione Veneto sia apripista del progetto, nel Paese, il presidente Stefani.

Casa Pablito accoglie chi affronta trattamenti oncologici medici o radioterapici, ed i familiari, per evitare faticosi spostamenti tra una seduta e l'altra. Si trova dentro il perimetro ospedaliero del Negrar. Un vero alloggio protetto: tre stanze da due posti letto, direttamente collegate, in caso di necessità, con i reparti di riferimento, un'area verde all'esterno e ampi spazi comuni.

"Grazie alla collaborazione con la Paolo Rossi Foundation aggiungiamo un tassello prezioso all'accoglienza dei nostri pazienti oncologici e fragili", sottolinea l'amministratore delegato dell'Irccs Negrar Claudio Cracco. Si tratta di una presa in cura completa che riguarderà in particolare i pazienti della Radio-oncologia e Radioterapia diretta da Filippo Alongi e dell'Oncologia medica diretta da Teodoro Sava. Per molti pazienti che affrontano trattamenti ciclici o prolungati, "il vero ostacolo non è soltanto la terapia in sé, ma lo stress fisico ed emotivo legato agli spostamenti ravvicinati e al timore di trovarsi soli a casa in caso di effetti collaterali.

Poter contare su un alloggio protetto, con il conforto dei propri familiari, migliora sensibilmente la qualità della vita e la serenità con cui si affronta il percorso terapeutico", affermano i medici.

"Il mio desiderio è sostenere pazienti e famiglie, andando incontro alle loro esigenze post-terapia con spazi dedicati - spiega Federica Cappelletti, presidente della Paolo Rossi Foundation -. Nella malattia, la solitudine e il senso di abbandono possono diventare il male peggiore. Paolo voleva restituire parte della fortuna e dell'attenzione ricevute nel corso della vita: con Casa Pablito trasformiamo il suo esempio in un aiuto concreto per restituire dignità, ascolto e calore umano al tempo della cura".

"L'innovativo setting - conclude l'assessore regionale alla Sanità, Gino Gerosa - offrirà sicurezza, confort e presenza della famiglia".

Casa Pablito è il primo traguardo di un progetto pilota nazionale che ha l'obiettivo di estendersi in altre strutture ospedaliere italiane.

