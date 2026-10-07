(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Dagli esami della vista e dell'udito al controllo dei nei e della pelle, dallo screening per il tumore al seno a una valutazione fisioterapica, alla prevenzione dell'ictus. E' quanto offre gratuitamente la mutua sanitaria Casagit Salute i prossimi 14 e 15 novembre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, nell'ambito dell'iniziativa "La salute comincia prima. Conoscere per vivere meglio". Si tratta di una due giorni a ingresso libero dedicata all'informazione scientifica, con dibattiti ed esperienze pratiche, ma anche visite ed esami diagnostici gratuiti svolti in collaborazione con gli specialisti del Poliambulatorio Apollodoro e di altre strutture sanitarie partner di Casagit Salute. Gli screening cardiovascolari, in particolare, saranno effettuati dai cardiologi ospedalieri di Fondazione Anmco per il Tuo cuore Ets.

Il programma dell'evento, che ha ottenuto il patrocinio del ministero della Salute, della Regione Lazio, della Città metropolitana Roma Capitale e anche della Fondazione per il tuo cuore e Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt), comprende incontri con esperti aperti al pubblico su welfare e sanità integrativa e sui grandi temi della prevenzione: cuore, alimentazione, attività fisica, salute femminile, giovani e dipendenze, benessere mentale, udito, longevità e invecchiamento attivo. È previsto il contributo di medici e operatori sanitari, ricercatori, giornalisti, rappresentanti del terzo settore e delle istituzioni.

La salute verrà raccontata anche con modalità e linguaggi originali: un corso gratuito sulle manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo nel lattante e nel bambino; una mostra fotografica sulle malattie infiammatorie croniche dell'intestino, per accendere un faro su condizioni spesso invisibili ma diffuse e disabilitanti. E una passeggiata o corsa di 5 chilometri attorno all'Auditorium, per ricordare che la salute può cominciare prima dedicando più tempo all'attività fisica e allo sport. "Per Casagit Salute, società di mutuo soccorso ed ente del terzo settore - sottolinea il suo presidente Gianfranco Giuliani - la prevenzione è un valore decisivo sul quale intendiamo continuare a investire. Con questo appuntamento mettiamo a disposizione di tutte le famiglie occasioni di confronto e informazione, ma anche strumenti concreti per adottare comportamenti più consapevoli, vigilare attivamente prima che la malattia si manifesti e promuovere il benessere della comunità". (ANSA).

