«Di sera preferisco non guidare più». È una frase che molti pronunciano quando i fari delle auto iniziano ad abbagliare, i contorni diventano meno nitidi e guidare al crepuscolo richiede sempre più concentrazione. Disturbi che possono comparire anche quando, durante il giorno, si ha ancora l'impressione di vedere abbastanza bene. Con il passare degli anni, infatti, la vista può cambiare gradualmente. Diventa più difficile distinguere i contrasti, adattarsi ai cambiamenti di luminosità o riconoscere tempestivamente gli ostacoli. Una delle possibili cause è la cataratta, una condizione molto comune soprattutto dopo i 60 anni.

La cataratta si sviluppa quando il cristallino, la lente naturale dell'occhio, perde progressivamente la sua trasparenza. La luce che attraversa l'occhio viene dispersa, rendendo la visione meno nitida e aumentando la sensibilità all'abbagliamento. Spesso il cambiamento è così lento che ci si abitua senza rendersene conto. Proprio per questo, le difficoltà nella guida notturna possono rappresentare uno dei primi segnali da non sottovalutare. Il dottor Manfred Gartner – Specialista in oftalmologia e optometria presso la Martinsbrunn ParkClinic di Merano e la Marienklinik di Bolzano accompagna i pazienti dalla prima valutazione, alla scelta della soluzione più adatta fino all’intervento e ai successivi controlli.

Dottor Gartner, quando è necessario intervenire per rimuovere la cataratta?

«Una diagnosi di cataratta non significa necessariamente doversi sottoporre subito a un intervento. La decisione dipende soprattutto da quanto il disturbo influisce sulla qualità della vita. Quando leggere, guidare, lavorare al computer o svolgere le normali attività quotidiane diventa difficoltoso, può essere il momento di valutare una soluzione chirurgica».

Come si svolge l’intervento?

«L'intervento consiste nella rimozione del cristallino opacizzato e nella sua sostituzione con una lente intraoculare artificiale trasparente. Si tratta di una procedura consolidata, che nella maggior parte dei casi permette un significativo miglioramento della vista, purché non siano presenti altre patologie oculari che ne limitino il risultato».

Che tipo di lenti viene utilizzato?

«Oggi la chirurgia della cataratta offre diverse possibilità. Accanto alle tradizionali lenti monofocali, generalmente progettate per garantire una buona visione a una determinata distanza, esistono lenti intraoculari avanzate, spesso chiamate lenti premium, che possono rispondere a esigenze visive differenti».

Quindi si può intervenire anche su altri difetti visivi?

«Le lenti toriche permettono di correggere anche l'astigmatismo corneale, mentre le lenti a profondità di fuoco estesa (EDOF) favoriscono la visione da lontano e a distanza intermedia, ad esempio durante l'utilizzo del computer. Le lenti multifocali o trifocali possono invece ridurre la dipendenza dagli occhiali a più distanze, comprese quelle ravvicinate. Non esiste però una lente ideale per tutti. La scelta deve tenere conto delle caratteristiche dell'occhio, delle attività quotidiane e delle aspettative personali. Chi trascorre molte ore davanti a uno schermo può avere necessità diverse rispetto a chi ama leggere, praticare sport o guida frequentemente di notte. In particolare, alcune lenti multifocali possono causare aloni intorno alle sorgenti luminose o una maggiore sensibilità all'abbagliamento. Per questo è importante valutare attentamente vantaggi e possibili compromessi insieme all'oculista, senza dare per scontato che sia sempre possibile eliminare completamente gli occhiali».

Come si giunge a una diagnosi?

«Durante una prima visita vengono esaminate le condizioni dell'occhio e, quando necessario, vengono eseguiti ulteriori accertamenti diagnostici. Uno degli aspetti più importanti è il colloquio con il paziente, durante il quale vengono considerate anche le abitudini e le esigenze visive individuali. Riconoscere il problema e conoscere le possibilità di trattamento è il primo passo per ritrovare una visione più nitida e affrontare le attività quotidiane con maggiore sicurezza».



Gli interventi di cataratta vengono eseguiti personalmente dal dott. Gartner presso la Marienklinik di Bolzano, mentre la preparazione all'intervento e i successivi controlli postoperatori si possono svolgere alla Martinsbrunn ParkClinic di Merano o direttamente in Marienklinik. In questo modo il paziente può contare sullo stesso specialista durante tutte le fasi del percorso.



«Di sera preferisco non guidare più». È una frase che molti pronunciano quando i fari delle auto iniziano ad abbagliare, i contorni diventano meno nitidi e guidare al crepuscolo richiede sempre più concentrazione. Disturbi che possono comparire anche quando, durante il giorno, si ha ancora l'impressione di vedere abbastanza bene. Con il passare degli anni, infatti, la vista può cambiare gradualmente. Diventa più difficile distinguere i contrasti, adattarsi ai cambiamenti di luminosità o riconoscere tempestivamente gli ostacoli. Una delle possibili cause è la cataratta, una condizione molto comune soprattutto dopo i 60 anni.

La cataratta si sviluppa quando il cristallino, la lente naturale dell'occhio, perde progressivamente la sua trasparenza. La luce che attraversa l'occhio viene dispersa, rendendo la visione meno nitida e aumentando la sensibilità all'abbagliamento. Spesso il cambiamento è così lento che ci si abitua senza rendersene conto. Proprio per questo, le difficoltà nella guida notturna possono rappresentare uno dei primi segnali da non sottovalutare. Il dottor Manfred Gartner – Specialista in oftalmologia e optometria presso la Martinsbrunn ParkClinic di Merano e la Marienklinik di Bolzano accompagna i pazienti dalla prima valutazione, alla scelta della soluzione più adatta fino all’intervento e ai successivi controlli.

Dottor Gartner, quando è necessario intervenire per rimuovere la cataratta?

«Una diagnosi di cataratta non significa necessariamente doversi sottoporre subito a un intervento. La decisione dipende soprattutto da quanto il disturbo influisce sulla qualità della vita. Quando leggere, guidare, lavorare al computer o svolgere le normali attività quotidiane diventa difficoltoso, può essere il momento di valutare una soluzione chirurgica».

Come si svolge l’intervento?

«L'intervento consiste nella rimozione del cristallino opacizzato e nella sua sostituzione con una lente intraoculare artificiale trasparente. Si tratta di una procedura consolidata, che nella maggior parte dei casi permette un significativo miglioramento della vista, purché non siano presenti altre patologie oculari che ne limitino il risultato».

Che tipo di lenti viene utilizzato?

«Oggi la chirurgia della cataratta offre diverse possibilità. Accanto alle tradizionali lenti monofocali, generalmente progettate per garantire una buona visione a una determinata distanza, esistono lenti intraoculari avanzate, spesso chiamate lenti premium, che possono rispondere a esigenze visive differenti».

Quindi si può intervenire anche su altri difetti visivi?

«Le lenti toriche permettono di correggere anche l'astigmatismo corneale, mentre le lenti a profondità di fuoco estesa (EDOF) favoriscono la visione da lontano e a distanza intermedia, ad esempio durante l'utilizzo del computer. Le lenti multifocali o trifocali possono invece ridurre la dipendenza dagli occhiali a più distanze, comprese quelle ravvicinate. Non esiste però una lente ideale per tutti. La scelta deve tenere conto delle caratteristiche dell'occhio, delle attività quotidiane e delle aspettative personali. Chi trascorre molte ore davanti a uno schermo può avere necessità diverse rispetto a chi ama leggere, praticare sport o guida frequentemente di notte. In particolare, alcune lenti multifocali possono causare aloni intorno alle sorgenti luminose o una maggiore sensibilità all'abbagliamento. Per questo è importante valutare attentamente vantaggi e possibili compromessi insieme all'oculista, senza dare per scontato che sia sempre possibile eliminare completamente gli occhiali».

Come si giunge a una diagnosi?

«Durante una prima visita vengono esaminate le condizioni dell'occhio e, quando necessario, vengono eseguiti ulteriori accertamenti diagnostici. Uno degli aspetti più importanti è il colloquio con il paziente, durante il quale vengono considerate anche le abitudini e le esigenze visive individuali. Riconoscere il problema e conoscere le possibilità di trattamento è il primo passo per ritrovare una visione più nitida e affrontare le attività quotidiane con maggiore sicurezza».

Gli interventi di cataratta vengono eseguiti personalmente dal dott. Gartner presso la Marienklinik di Bolzano, mentre la preparazione all'intervento e i successivi controlli postoperatori si possono svolgere alla Martinsbrunn ParkClinic di Merano o direttamente in Marienklinik. In questo modo il paziente può contare sullo stesso specialista durante tutte le fasi del percorso.

L’esperto

Con oltre 30 anni di esperienza, il dottor Manfred Gartner vanta una lunga carriera nella diagnosi e nel trattamento delle patologie oculari. Per molti anni ha lavorato presso l’Ospedale di Merano, ricoprendo dal 2017 anche il ruolo di vice primario del reparto di oculistica. Le sue principali competenze comprendono la chirurgia della cataratta e del cristallino, la terapia laser e il trattamento delle patologie della retina e del glaucoma. Dal 2025 svolge la propria attività presso la Martinsbrunn ParkClinic di Merano e la Marienklinik di Bolzano, dove effettua visite specialistiche e segue i pazienti nel percorso pre- e postoperatorio. Gli interventi chirurgici vengono eseguiti presso la Marienklinik. “I recenti sviluppi in oftalmologia consentono di trattare diverse patologie”

I disturbi che insorgono dopo i 50 anni

Negli over 50 possono manifestarsi difetti visivi e varie patologie, a volte anche contemporaneamente. Grazie agli sviluppi in campo oftalmologico oggi possono essere trattati senza alcun problema preservando la funzionalità dell’organo. Tra le più note patologie della vista c’è sicuramente la cataratta, che colpisce in particolare gli over 60, ma esistono anche altri disturbi. Uno dei più diffusi è la sindrome dell’occhio secco, una malattia molto frequente troppo spesso sottovalutata.



La causa va riferita a un’alterazione del film lacrimale, ossia della struttura liquida che ricopre gli occhi e che, in condizioni normali, li lubrifica e li protegge. La patologia si manifesta spesso con sintomi particolarmente fastidiosi, come vista offuscata, bruciore e prurito agli occhi, eccessiva sensibilità alla luce. Normalmente si può rimediare con il mantenimento di un buon livello di igiene palpebrale, accompagnato dall’applicazione di colliri, ma quando questo non è sufficiente oggi la tecnologia mette a disposizione nuovi strumenti per eseguire trattamenti più completi e adeguati. Ne è un esempio l’E-Eye, tecnologia che sfrutta la luce pulsata per aiutare le ghiandole lacrimali a riprendere la loro normale attività: essa produce infatti particolari impulsi luminosi, perfettamente calibrati in modo da stimolare le ghiandole di Meibomio – deputate alla produzione lacrimale - a ripristinare il proprio corretto funzionamento già nei giorni successivi al trattamento. Diverso il discorso per ciò che riguarda le maculopatie. Sfortunatamente, fino a oggi, non esistono delle terapie totalmente risolutive per le diverse tipologie di maculopatie esistenti.



Si tratta di patologie che colpiscono quella piccolissima parte dell’occhio che ci permette di avere una visione centrale distinta, ossia proprio quella che utilizziamo quotidianamente per riconoscere forme e colori, leggere o guidare. Le cause non sono chiare anche se fumo e alcol possono essere citati tra i fattori complementari alla sua insorgenza - che riguarda in maggior percentuale le donne - oltre a ipertensione arteriosa ed ereditarietà. La prevenzione è quindi fondamentale: controlli della pressione arteriosa, percorsi diagnostici specifici e uno stile di vita sano permettono di agire tempestivamente sui fattori scatenanti.



Il recente sviluppo di strumenti diagnostici in campo oftalmico, consentono di stabilire trattamenti precoci e migliorare le prognosi dei pazienti: l’angio OCT, ad esempio, grazie alla scannerizzazione tridimensionale – assolutamente non invasiva – permette di effettuare un’analisi approfondita di retina e macula. Un’altra minaccia alla vista degli over 50 è il glaucoma, una delle più diffuse e temute patologie in quanto asintomatica fino a quando non è in ormai in una fase avanzata. L'insorgenza del glaucoma è generalmente legata a un'elevata pressione intraoculare, causata da un'alterazione nel meccanismo di produzione e drenaggio dell’umor acqueo, il fluido trasparente che riempie la parte anteriore dell'occhio.



Il glaucoma va trattato chirurgicamente, se non si interviene può portare anche alla cecità. Il trattamento chirurgico serve ad abbassare la pressione oculare, per ottenere questo obiettivo si crea una via al deflusso dell’umor acqueo. Le tecnologie permettono oggi di riuscire a raggiungere questo scopo conservando l’integrità della membrana Trabecolo Descemetica, che modula il passaggio dell’umor acqueo allo spazio sottocongiuntivale (sotto la superficie trasparente dell’occhio).



La conservazione della membrana impedisce il collasso dell’occhio a pressione zero, temuto effetto collaterale delle vecchie tecniche chirurgiche che prevedevano la perforazione della membrana stessa. Nuove tecniche chirurgiche, diagnosi precoci e precise delle patologie effettuate da un oculista attraverso un consulto specializzato, sono dunque fondamentali per la conservazione della vista negli over 50.



Articolo in collaborazione con Martinsbrunn ParkClinic e Marienklinik

(Direttore Sanitario: Dr. A. Dadvar, Dir. Sanitario: Dr. P. Mazzurana)