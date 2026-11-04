"Il Centro nazionale sangue ha invitato, in raccordo con il ministero della Salute, le strutture trasfusionali a mantenere la massima attenzione, verificando le temperature e adeguando le misure di sicurezza atte a prevenire i rischi emergenti". Lo afferma Luciana Teofili, direttrice del Centro nazionale sangue (Cns), dopo gli attacchi informatici ai frigoriferi di emoderivati in Francia.

E' necessario, dopo questi attacchi, rileva, "alzare il livello di attenzione", sottolineando come in Italia siano attivi protocolli di sicurezza e piani di emergenza.



PARIGI - Celle frigorifere contenenti stock di sangue provenienti da donatori hanno subito un attacco ibrido che ha preso di mira un gestore di frigoriferi dell'Istituto francese del sangue. Tutto questo, hanno annunciato la ministra della Salute e l'Istituto del sangue, "senza alcun impatto sanitario". Il servizio trasfusionale nazionale francese ha dichiarato che degli hacker hanno avuto accesso ai sistemi di controllo e aumentato le temperature in tre celle frigorifere che custodiscono emoderivati vitali a una temperatura di -30 gradi passata a 110 gradi, afferma Bfmtv.

La catena del freddo, spiega l'esperta, "è da sempre un aspetto particolarmente controllato nell'ambito dei percorsi e processi che garantiscono qualità e sicurezza del sistema trasfusionale italiano. Sono normalmente operativi protocolli di sicurezza per il monitoraggio attivo delle temperature dei frigoriferi per la conservazione degli emocomponenti e piani di emergenza in caso di incidente". Gli attacchi informatici verificatisi in Francia alle frigoemoteche, avverte Teofili, "richiedono tuttavia di alzare il livello di attenzione sugli 'spazi freddi' del sistema sangue".