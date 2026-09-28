(ANSA) - MILANO, 28 SET - Entra in attività, a Monza, la nuova Torre della Ricerca, dieci laboratori altamente specializzati che ampliano il Centro di ricerca Tettamanti, l'istituto scientifico della Fondazione Matilde Tettamanti, per dare più spazio, tecnologie e impulso agli studi sulle leucemie, sulle malattie del sangue e su alcune patologie rare dell'età pediatrica.

"La Torre della Ricerca è il frutto dell'impegno di tante persone che hanno scelto di costruire insieme il futuro della ricerca - sottolineano Giovanni e Mariapaola Verga, presidente e vicepresidente della Fondazione Maria Letizia Verga -. È un patrimonio che restituiamo alla comunità, perché possa generare conoscenza e aprire a nuove possibilità di cura per i bambini e le bambine. La nostra gratitudine va a tutti coloro che hanno contribuito a renderlo possibile e, in particolare, a Fondazione Berlusconi e a Fondazione Ennio Doris, per aver creduto con noi fin dall'inizio in questo sogno. Il loro straordinario sostegno è stato determinante nel trasformarlo in realtà, insieme alla condivisione di una visione che guarda alle generazioni future.

È da qui che vogliamo continuare a guardare avanti, verso l'obiettivo che ci guida da sempre: guarire un bambino in più, fino a guarirli tutti".

Realizzata in soli 18 mesi, la Torre nasce come un incubatore di idee, competenze e talenti e come luogo capace di attrarre e far crescere nuove generazioni di ricercatori, anche favorendo il rientro di professionalità dall'estero. Al suo interno, infatti, operano ricercatori della Fondazione Tettamanti, della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori e dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, insieme a specializzandi e giovani ricercatrici che hanno maturato esperienze in centri internazionali. (ANSA).

