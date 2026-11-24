La sindrome della bandelletta ileotibiale che ha colpito Jannik Sinner, operato con successo in Finlandia ,"è un sovraccarico funzionale della fascia fibrosa che corre lungo il lato esterno della coscia, dal bacino fino alla tibia. Provoca dolore sulla faccia laterale dell'articolazione, che si accentua con lo sforzo ripetuto. È nota come 'ginocchio del corridore', ma i continui spostamenti laterali, le frenate e i cambi di direzione tipici del tennis, accentuati dalle superfici e soprattutto dai ritmi di gioco, la rendono frequente anche in questo sport", aveva chiarito alcune settimane fa Fabrizio Cortese, direttore dell'Unità di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale S. Maria del Carmine di Rovereto.

Ieri Sinner si è recato con un volo privato da Bolzano a Turku, in Finlandia, città del professore Lasse Lempainen che ha effettuato l'intervento. Lo specialista ha allungato la cosiddetta bandelletta ileotibiale. Secondo quanto dichiarato anche dal medico altoatesino Herbert Schönhuber a Rai Südtirol, questo metodo rappresentava la soluzione meno invasiva e meno stressante per risolvere in modo definitivo i persistenti disturbi del tennista. Si prevede che il recupero di Sinner richieda circa 3 mesi.

Il trattamento spesso è conservativo, anche se con Sinner non ha dato i risultati sperati. "Si basa - secondo Federico Bove, direttore della Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell'Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano - sulla riduzione del carico, il controllo dell'infiammazione e la fisioterapia mirata, seguiti da un ritorno graduale al gesto sportivo. La chirurgia è riservata a rari casi, resistenti a terapie conservative".

Il nodo, per un atleta evoluto, è il tempo. "Rientrare prima che i tessuti abbiano recuperato espone a recidive e alla cronicizzazione del dolore. Fermarsi per completare le cure è quindi l'investimento più sensato per la salute di Sinner e per la sua carriera. Con un percorso riabilitativo completo, la prognosi è generalmente favorevole", secondo Francesco Ippolito, direttore dell'Unità di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero San Giuseppe da Copertino (Lecce).