(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Ogni destinazione porta con sé un proprio profilo di rischio sanitario: cibo e acqua, clima, presenza di malattie infettive che in Italia non incontriamo. La Società italiana di medicina dei viaggi e delle migrazioni (Simvim), ricorda che informarsi prima della partenza, con il tempo necessario per completare eventuali cicli vaccinali, resta il modo più efficace per viaggiare senza brutte sorprese.

Tra le malattie che richiedono più attenzione in questo periodo ci sono chikungunya e dengue. Le due infezioni si trasmettono attraverso la puntura delle stesse zanzare, del genere Aedes, e negli ultimi anni hanno ampliato entrambe il proprio raggio: la chikungunya è presente in oltre 110 Paesi, con trasmissione confermata in più di 50 negli ultimi cinque anni, mentre la dengue circola stabilmente in Africa, Sud-est asiatico, India, Medio Oriente, America centrale e latina, Australia e diverse zone del Pacifico. Anche l'Italia ha visto focolai locali: chikungunya in Veneto e Emilia Romagna lo scorso anno, dengue autoctona a Lodi nel 2023 e a Fano nel 2024.

Le misure di protezione individuale restano il primo strumento di difesa contro entrambe le infezioni, perché colpiscono la stessa zanzara. Vanno usati repellenti su pelle e vestiti ed è preferibile indossare abiti a maniche lunghe e chiari. Tra le raccomandazioni anche dormire sotto una zanzariera e ricorrere agli insetticidi anche di giorno: le zanzare Aedes pungono soprattutto all'alba e al tramonto.

Dalla fine di ottobre 2025 in Italia è disponibile anche un vaccino contro la chikungunya indicato dai 12 anni in su: si somministra in dose singola, almeno 14 giorni prima della partenza.

Contro la dengue, i centri di medicina dei viaggi utilizzano un vaccino vivo attenuato tetravalente, indicato dai 4 anni, che si somministra in due dosi a distanza di tre mesi e non richiede un test sierologico preventivo.

"Dobbiamo informare sempre più e sempre meglio la popolazione affinché non si sottovaluti mai una febbre che insorge in piena estate e nel contempo dobbiamo lavorare su tutto il comparto degli operatori sanitari perché si diffonda la conoscenza di queste malattie", commenta Andrea Rossanese, presidente della Simvim. (ANSA).

