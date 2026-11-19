(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Le malattie cardiovascolari si confermano la prima causa di morbidità e mortalità in Europa e in Italia. Il colesterolo Ldl, il cosiddetto 'colesterolo cattivo', rappresenta un fattore causale, cumulativo e modificabile di rischio aterosclerotico. Ciononostante, sul territorio persiste un sensibile divario (cholesterol gap) tra la diminuzione dei valori ematici e il reale raggiungimento dei rigorosi target raccomandati dalle linee guida europee Esc/Eas 2025.

Per questo va superata la logica del 'farsi bastare' un miglioramento parziale dei livelli di colesterolo, puntando a ridurre il rischio nei pazienti affetti da patologie cardiovascolari e a migliorare la sopravvivenza a lungo termine.

Il tema è stato al centro della tavola rotonda 'Colesterolo, c'è ancora un gap da colmare. I pazienti raggiungono davvero i target raccomandati?' promossa dal Gruppo Menarini.

"Il rischio cardiovascolare si accumula nel tempo, quindi accontentarsi di un risultato 'abbastanza buono' non è sufficiente", ha detto Massimo Volpe, professore ordinario di Cardiologia alla Sapieza Università di Roma. "Raggiungere l'obiettivo di colesterolo Ldl adeguato al proprio profilo di rischio - ha aggiunto - offre le migliori possibilità di una vita più lunga e più sana".

"Le linee guida sono chiare sugli obiettivi da raggiungere.

La nostra sfida consiste nel tradurre queste raccomandazioni nella pratica clinica quotidiana, affinché un semplice miglioramento dei livelli di colesterolo non venga mai confuso con il raggiungimento dell'obiettivo", ha detto Arrigo Cicero, specialista in Farmacologia clinica all'Università di Bologna e European Expert in lipidology (Eas) . Per Pietro Scicchitano, dirigente medico ed elettrofisiologo, Università di Bari 'Aldo Moro', "le settimane e i mesi immediatamente successivi a un evento cardiovascolare, come un ictus o un infarto, rappresentano una finestra temporale cruciale per intervenire".

In occasione della tavola rotonda è stato annunciato il lancio europeo di Obicetrapib, un'inibitore selettivo della proteina Cept che rappresenta una nuova opzione terapeutica orale diversa dalle statine. (ANSA).

