(ANSA) - MILANO, 16 OTT - "La terapia è parte di un percorso di cura durante il quale sappiamo quanto sia importante l'aspetto umano che viene dai professionisti della salute ma anche da molte associazioni, perché non tutti hanno la possibilità di essere curati e di avere un supporto. Con Teva ogni anno vogliamo dare l'opportunità a queste associazioni non soltanto di avere un sostegno economico, ma di potersi raccontare perché diventino esempio e attraggano la necessaria attenzione da parte delle istituzioni". Così in una video intervista all'ANSA Umberto Comberiati, amministratore delegato di Teva Italia.

"Per noi è un grande orgoglio, siamo felici di rinnovare ogni anno questo impegno nei confronti delle associazioni del terzo settore", aggiunge a proposito degli Humanizing Health Awards, il premio promosso da Teva Italia, giunto alla settima edizione e assegnato a Milano, nella cornice del Circolo Filologico Milanese, a cinque progetti di associazioni no-profit provenienti da diverse regioni italiane. A ciascuna delle iniziative selezionate è andato un contributo di 10mila euro per sostenere attività dedicate ai caregiver, ai bambini malati, agli anziani fragili e ai pazienti oncologici. "Teva da oltre cento anni, da trenta in Italia, ha come guida quella di garantire l'accesso alle cure e la sostenibiltià del sistema sanitario - aggiunge Comberiati - L'evoluzione dell'azienda nel tempo ha portato ad avere tante terapie innovative, che sempre più nei prossimi anni arriveranno anche sul mercato italiano e che vanno a rafforzare la proposizione di valore che da un lato garantisce sostenibilità ma anche evoluzione e innovazione scientifica".

"Umanizzare la sanità significa mettere al centro la persona, non solo la prestazione", osserva Emanuele Monti, presidente della Commissione Sostenibilità sociale del Consiglio regionale lombardo, auspicando "una collaborazione strutturata tra istituzioni, sanità e imprese". Per Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, "il terzo settore è prezioso per rendere le cure più vicine alle persone, una missione condivisa dalle farmacie, presidio di ascolto e orientamento per pazienti e caregiver". (ANSA).

