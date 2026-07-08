Si è svolta oggi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) una nuova riunione per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità per il triennio 2025-2027. Il tavolo tornerà a riunirsi il prossimo 22 luglio, quando il confronto entrerà nel merito degli istituti economici.

"L'incontro odierno - commenta il presidente Aran, Antonio Naddeo - si è svolto in un clima positivo e proficuo e ha consentito di proseguire il confronto sulla parte normativa del contratto, con particolare riferimento alle relazioni sindacali, all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella gestione del rapporto di lavoro, al sistema degli incarichi e ad alcuni istituti relativi a ferie e rapporto di lavoro. Il negoziato procede con ritmo sostenuto, anche grazie alle riunioni tecniche parallele, che stanno permettendo di approfondire i singoli temi e di avanzare in modo efficace nel percorso di rinnovo".