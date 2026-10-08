(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Riduzione del dolore al ginocchio nei pazienti che presentano anche artrosi, apnee notturne dimezzate, un indice di infiammazione (proteina C reattiva) in calo del 60% e, tra chi aveva il prediabete, nove persone su dieci tornano a una glicemia normale. Sono i risultati di un recente studio pubblicato sul New England Journal of Medicine sulla molecola retatrutide, un farmaco sperimentale indicato per pazienti adulti affetti da obesità, sovrappeso con comorbidità e diabete di tipo 2, che agisce contemporaneamente su tre ormoni del metabolismo: Glp-1, Gip e glucagone. Notevole anche l'impatto sul peso: con le dosi maggiori, più di un paziente su tre ha perso almeno il 30% del peso iniziale, un risultato che finora si otteneva quasi solo con la chirurgia bariatrica.

Lo studio è tra i temi al centro del XXV Congresso nazionale Simdo (Società italiana metabolismo diabete obesità), che si è aperto oggi a Cagliari e proseguirà fino al 10 ottobre.

"Lo studio 'Triumph-1' conferma una tendenza che osserviamo con tutta la nuova generazione di farmaci - commenta Giancarlo Tonolo, presidente nazionale della Simdo e presidente del Congresso -. Molecole nate per diabete e obesità agiscono su articolazioni, respiro, infiammazione, fegato e cuore. L'obesità non è solo una questione di chili: è una malattia che coinvolge l'intero organismo e come tale va curata".

Tonolo ha poi commentato la proposta di legge presentata oggi al Consiglio regionale della Sardegna che prevede una sperimentazione di tre anni con farmaci contro obesità e sovrappeso a prezzo calmierato, gratuiti per i pazienti economicamente fragili. Una proposta accolta positivamente dalla Simdo. "L'obesità è una malattia cronica e l'accesso alle terapie non può dipendere dalla possibilità di pagarle", ha dichiarato il presidente. (ANSA).

