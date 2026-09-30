(ANSA) - ROMA, 30 SET - Accompagnare la persona lungo tutto il percorso di cura, dalla prevenzione alla diagnosi, dal trattamento al follow-up: Confindustria Dispositivi Medici rilancia in una nota la proposta del Piano cardiovascolare per l'Italia, sottoscritto insieme alle principali società scientifiche italiane di cardiologia - Anmco, Aiac, Gise, Itacare-P, Sic e Sicve - e in linea con la strategia europea del Safe Heart Plan, per rafforzare la continuità assistenziale e ridurre la frammentazione dei percorsi di cura.

Le malattie cardiovascolari, ricorda l'associazione, rappresentano la prima causa di morte in Italia, con oltre il 30% dei decessi, e hanno un impatto rilevante anche sulle risorse del Servizio sanitario nazionale. I ricoveri ospedalieri per patologie cardiovascolari pesano oltre 16 miliardi di euro l'anno e si stima che circa un ricovero su quattro per scompenso cardiaco o fibrillazione atriale potrebbe essere evitato attraverso una gestione più efficace sul territorio.

"La direzione indicata dall'Europa - aggiunge Confindustria Dispositivi Medici - rappresenta un'importante occasione per rafforzare la prevenzione cardiovascolare. Ora dobbiamo fare in modo che l'intercettazione precoce del rischio si traduca in percorsi assistenziali chiari, integrati e omogenei, capaci di accompagnare il paziente nel tempo. La frammentazione ancora presente tra ospedale e territorio e le differenze nell'organizzazione dell'assistenza rendono necessario rafforzare la presa in carico multidisciplinare e definire Pdta (percorsi terapeutico-assistenziali) nazionali per le principali patologie cardiovascolari, così da migliorare gli esiti e ridurre i ricoveri evitabili", dichiarano le società scientifiche Gise-Società italiana di cardiologia interventistica, Itacare-P Italian Alliance for Cardiovascular Rehabilitation and Prevention e Sic-Società italiana di cardiologia. (ANSA).

