(ANSA) - MILANO, 29 SET - 'Know your numbers', ovvero 'Conosci i tuoi valori'. Con questo slogan è stata lanciata dal congresso dell'Associazione europea per lo studio del diabete (Easd), in corso a Milano, la prima edizione della Settimana UE di screening (dal 29 settembre al 4 ottobre) per incoraggiare i cittadini di tutta Europa a controllare pressione arteriosa, colesterolo e glicemia. L'iniziativa è stata presentata dal Commissario europeo per la Salute e il Benessere Animale, Olivér Várhelyi.

La campagna è sostenuta dalla Società europea di cardiologia, l'Associazione europea per lo studio del diabete è l'Associazione europea per lo studio dell'obesità. L'obiettivo è appunto incoraggiare le persone a controllare gli indicatori chiave di salute e ad adottare misure di prevenzione in tempi più rapidi. L'iniziativa si basa sul Piano 'Safe Hearts' della Commissione europea, che mira a ridurre del 25% le morti cardiovascolari premature entro il 2035. Le malattie cardiovascolari, diabete e obesità sono connessi e rappresentano infatti alcune delle sfide sanitarie più urgenti in Europa.

Insieme colpiscono decine di milioni di persone e costituiscono un onere crescente per i sistemi sanitari.

"La prevenzione non può aspettare. Ecco perché - ha spiegato Várhelyi - stiamo lanciando la prima Settimana europea di screening: per incoraggiare le persone in tutta Europa a conoscere i propri valori e ad agire per la propria salute.

Sensibilizzando l'opinione pubblica e rendendo lo screening più visibile e accessibile, possiamo contribuire a individuare i rischi in anticipo e prevenire gravi malattie prima che insorgano complicazioni. La prevenzione inizia con la consapevolezza: conoscete la propria pressione arteriosa, il colesterolo e la glicemia. Invito tutti i cittadini a sottoporsi a un controllo, a rivolgersi a un operatore sanitario e a prendere in mano la propria salute. La Raccomandazione del Consiglio dell'UE sui controlli sanitari, recentemente pubblicata, rafforza questo messaggio e incoraggia gli Stati membri ad introdurre controlli sanitari completi per sostenere la prevenzione e la diagnosi precoce in tutta Europa". (ANSA).

