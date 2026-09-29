(ANSA) - MILANO, 29 SET - Conto alla rovescia per la 5K@EASD Challenge, la corsa non competitiva di 5 chilometri promossa dall'azienda farmaceutica Novo per sensibilizzare sul diabete e supportare i più di 589 milioni di adulti al mondo che ci convivono. La Challenge, che avrà luogo il 1 ottobre a Milano, nata nel 2010 dalla collaborazione tra Novo ed EASD, si corre ogni anno in occasione del congresso EASD - European Association for the Study of Diabetes, con l'obiettivo di affiancare alla divulgazione scientifica un'iniziativa concreta per promuovere la prevenzione, e rappresenta un momento simbolico nel quale camminare o correre diventa espressione di un impegno condiviso per una vita più sana.

Dalla sua prima edizione nel 2010 ad oggi ha coinvolto oltre 47.000 partecipanti, che insieme hanno percorso oltre 236 mila chilometri, cioè circa 6 giri della terra.

L'edizione milanese del 2026 segna un'evoluzione importante della 5K@EASD: per la prima volta, l'iniziativa si apre anche alla cittadinanza, oltre che alla comunità scientifica e ai partecipanti al congresso. La corsa mantiene il suo carattere gratuito e non competitivo, ma amplia il proprio messaggio di partecipazione e inclusione. Accanto ai tradizionali 5 km di corsa, sarà infatti proposta anche una passeggiata di 2,5 km, pensata per rendere l'esperienza accessibile a persone con diversi livelli di allenamento, abilità e condizioni di salute.

L'inclusione sarà uno dei temi centrali anche nel momento conclusivo dell'evento, con la partecipazione di Opera San Francesco per i poveri. Il presidente, Don Marcello Longhi, porterà il tema dell'accesso alle cure e racconterà il progetto Vulnerabili, la prima iniziativa stabile e continuativa di donazione di insulina a persone in condizioni di povertà sanitaria.

Anche quest'anno in contemporanea si svolgerà la Virtual Challenge per tutti coloro che non potranno essere fisicamente a Milano. Sarà infatti possibile percorrere i 5 km in differita nella propria città tra il 25 settembre e il 2 ottobre, caricare i risultati sulla piattaforma RunSignup, e diventare parte della community.

In prima linea è anche il Team Novo Nordisk, la prima squadra ciclistica professionistica al mondo interamente composta da corridori con diabete tipo 1, fondata da Phil Southerland nel 2006 e di cui Novo è partner dal 2012. Il 2026 segna la quattordicesima partecipazione della squadra al tour professionistico mondiale dell'International Cycling Union UCI (Unione Ciclistica Internazionale), che la porterà in numerosi Paesi dove continuerà a gareggiare per cambiare la visione del diabete. Quest'anno la squadra ha inoltre partecipato alla 117ª edizione della Milano-Sanremo, la corsa più lunga del WorldTour, con un percorso che sfiora i 300 Km. (ANSA).

