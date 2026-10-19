(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Le liste di attesa continuano a rappresentare "una criticità strutturale del sistema sanitario" italiano, legata non solo agli effetti della pandemia, ma anche a fattori organizzativi, gestionali e programmatori. Nonostante il rafforzamento del quadro normativo e finanziario "persistono difficoltà attuative, carenze di personale e differenze territoriali che limitano l'efficacia degli interventi". Lo afferma la Corte dei Conti nella relazione su "L'attuazione delle misure finalizzate a ridurre le liste di attesa", sottolineando inoltre che "l'incremento dei finanziamenti non ha sempre prodotto risultati proporzionati in termini di prestazioni erogate e riduzione dei tempi di attesa". (ANSA).

