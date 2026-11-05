(ANSA) - BRUXELLES, 05 NOV - Gli alimenti a base di cannabidiolo (Cbd) non possono ottenere la certificazione biologica finché non ne sia stata autorizzata la commercializzazione nell'Unione europea. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Ue, chiamata a pronunciarsi dal Consiglio di Stato francese su una controversia tra il sindacato professionale della canapa e l'Istituto nazionale dell'origine e della qualità (Inao).

Quest'ultimo aveva escluso dalla certificazione biologica i prodotti a base di Cbd naturale, ad eccezione dell'olio di canapa non arricchito, e gli alimenti arricchiti con Cbd. La Commissione europea considera il cannabidiolo un "nuovo alimento", ma non ne ha autorizzato l'immissione sul mercato dell'Ue come alimento. Secondo la Corte, i prodotti agricoli trasformati destinati all'alimentazione comprendono anche i nuovi alimenti, indipendentemente dal fatto che siano stati autorizzati o meno alla commercializzazione. Tuttavia, la certificazione biologica non può essere separata dalle norme che disciplinano l'immissione sul mercato.

I giudici sottolineano che la certificazione veicola agli occhi dei consumatori un'immagine positiva di qualità e approvazione. Concederla a un prodotto non autorizzato potrebbe quindi compromettere la tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori. L'autorizzazione di un nuovo alimento richiede infatti, tra l'altro, che non presenti rischi per la salute sulla base delle prove scientifiche disponibili e che il suo impiego non induca in errore i consumatori.

La Corte precisa infine che il divieto di certificazione biologica vale anche per i prodotti destinati alla commercializzazione in Paesi terzi, poiché potrebbe danneggiare la reputazione della certificazione e la fiducia dei consumatori nei prodotti biologici. (ANSA).

