"La variante di Sars-CoV-2 che alcuni chiamano canadese si chiama PJ.2.1 e appartiene alla famiglia Omicron. L'Organizzazione mondiale della sanità l'ha posta sotto monitoraggio perché la sua quota è aumentata tra i campioni sequenziati, soprattutto in Canada e negli Stati Uniti. In Italia PJ.2.1 è stata rilevata, ma il numero limitato di campioni sequenziati non permette ancora di stimare quanto sia diffusa nel Paese". Lo dichiara Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell'Università degli Studi di Milano.

"Nella settimana dal 5 all'11 ottobre, PJ.2.1 rappresentava l'11,6% delle sequenze disponibili nel mondo, contro l'1% di metà agosto. Nella stessa settimana, la quota era del 25,7% in Canada, del 13,8% negli Stati Uniti e del 6,1% nella Regione europea dell'Oms. Il 27 novembre l'Ecdc ha segnalato trasmissione comunitaria nell'Ue e nello Spazio economico europeo, dove XFG resta la variante dominante". L'Oms valuta basso il rischio aggiuntivo per la salute pubblica a livello globale e al momento, i dati non consentono di stabilire se si trasmetta più facilmente o provochi forme più gravi.

Per capire come evolve la situazione, sarà importante seguire sia la quota della variante nei prossimi sequenziamenti sia l'andamento dei ricoveri. "Secondo l'ultimo bollettino della sorveglianza RespiVirNet dell'Iss, relativo alla settimana dal 16 al 22 novembre, in Italia - aggiunge il virologo - si stimano circa 532mila casi di infezioni respiratorie acute di cui quelle dovute a Sars-CoV-2 sono l'11,7%, colpendo in modo particolare gli over 65".

Quanto all'efficacia dei vaccini conclude: "Nei test di laboratorio, gli anticorpi indotti dai vaccini aggiornati a XFG, utilizzati nella campagna italiana, hanno neutralizzato PJ.2.1.

La protezione clinica specifica contro questa variante resta da quantificare. Per anziani e persone fragili, l'indicazione è fare il richiamo stagionale, se raccomandato, per ridurre il rischio di Covid grave". (ANSA).

