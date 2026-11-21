(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "La definizione 'tachipirina e vigile attesa" è decisamente una fake news". Lo ha dichiarato Giovanni Rezza, ex direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, intervistato su Radio Città Futura.

"Questa è una circolare - ha aggiunto Rezza - che prendeva il nome di gestione domiciliare dei malati con Covid, messa a punto da un ampio gruppo di medici e scienziati e firmata dal sottoscritto e da Andrea Urbani, che attualmente ricopre un luogo molto importante nella sanità pubblica del Lazio, dopo approvazione da parte del Comitato Tecnico-Scientifico". "E' una vecchia querelle - ha sottolineato - una vecchia polemica, su questa circolare che era stata definita così da alcune persone vicine soprattutto al mondo no vax". "Dopo quattro ore e venti di audizione anche in Commissione mi sembravano convinti, tanto più che non sanciva alcun obbligo prescrittivo. Certo su alcuni punti era chiara: ad esempio veniva sconsigliato l'uso precoce del cortisone, perché se lo si somministra durante la prima fase di un'infezione acuta può favorire la riproduzione del virus.

Certe cose in medicina bisogna pur saperle", ha spiegato.

Rezza, parlando della commissione Covid, ha osservato che "da osservatore esterno alla politica vedo che si sta accentuando molto lo scontro politico. Si crea molta bagarre, purtroppo, e all'interno di questa finiscono anche magari dei tecnici, degli esperti, persone che hanno lavorato H24 per 7 ore al giorno durante quei duri anni della pandemia. Penso sia un errore, perché questo può costituire un elemento di confusione, si rischia così di gettare discredito sulla scienza, la medicina, la sanità italiana". (ANSA).

