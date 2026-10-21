(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Formare atleti, staff tecnici e dipendenti sulla rianimazione cardiopolmonare, l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (Dae), le manovre di disostruzione in età adulta e pediatrica, i principi generali di primo soccorso e la corretta attivazione dei numeri di Emergenza Urgenza. È l'obiettivo della collaborazione strategica per la stagione sportiva 2026/2027 orientata alla diffusione delle manovre salvavita siglata da Croce Rossa Italiana e Lega Calcio Serie A, con il supporto di Fassa Bortolo.

Attraverso sessioni dedicate di formazione al Primo Soccorso, l'iniziativa, denominata 'Allenati a salvare, scendi in campo per la vita', coinvolgerà direttamente i calciatori della Prima Squadra e della Primavera, gli staff tecnici e sanitari e il personale dei 20 Club di A, oltre ai dipendenti della Lega Calcio Serie A. Le attività formative saranno curate dai Comitati territoriali della Croce Rossa Italiana mediante moduli destinati a classi di un massimo di 40 partecipanti.

Il progetto riflette pienamente sia la mission della Croce Rossa Italiana, che individua nella tutela della salute e della sicurezza i pilastri fondamentali di una comunità consapevole, sia della 'Calcio Social Responsibility' della Lega Calcio Serie A che, tra gli obiettivi, ha quello di sfruttare la cassa di risonanza del calcio per sensibilizzare i giovani e la collettività sulla prevenzione sanitaria e sulla gestione tempestiva delle emergenze.

La formazione dedicata a gruppi specifici di utenti, atleti e staff che possano essere pronti nei primi momenti decisivi in caso di malori durante l'attività sportiva, mira, infatti, a "uscire dal campo di gioco" per arrivare alla più vasta platea dello sport, sensibilizzando tifosi e famiglie sull'importanza dell'intervento tempestivo in caso di emergenza. (ANSA).

